«В интересах США и Киева» – NI представил план по мирному урегулированию на Украине
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Учитывая, что по мере продолжения боевых действий позиции Украины на переговорах слабеют, Киеву и Западу стоит как можно скорее пойти на мирное урегулирование конфликта, руководствуясь 15 пунктами, пишет The National Interest. При этом в рамках этого соглашения Украине стоит отказаться от претензий на Крым, стать нейтральной, заморозить связи с НАТО, а также вернуть русскому языку статус официального.
AP
Конфликт на Украине грозит затянуться на месяцы, если не на годы, и привести к гибели десятков тысяч украинцев, а также к разрушению большого числа городов и обострению гуманитарного кризиса. Между тем боевые действия спровоцировали крупнейшей кризис с беженцами со времён Второй мировой войны: по некоторым данным, Украину покинуло почти 5 миллионов человек, в то время как ещё 8 миллионов бросили свои дома и переехали в другие регионы страны. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что российские войска на данный момент контролируют 20% территории Украины, пишет The National Interest.
В то время как западные СМИ продолжают ошибочно сообщать, что Украина выигрывает конфликт, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что РФ постепенно движется к выполнению своих целей. При этом, согласно недавнему докладу разведслужб, несмотря на американские поставки, Киев проигрывает битву за Донбасс и несёт «огромные потери», учитывая, что Москва превосходит её в артиллерии в соотношении «20 к 1». Более того, у украинских войск кончаются боеприпасы, а их боевой дух продолжает падать. В документе, напоминает журнал, также отмечается, что позиции Украины на переговорах ослабли, учитывая, что РФ захватила более чем в десять раз больше военнопленных.
Осознавая риски ядерного обострения, президент США Джо Байден недавно заявил, что Вашингтон не стремится к прямому конфликту с Россией. Администрация Байдена утверждает, что цель военной помощи США — это укрепление способности Украины вести переговоры, что даст ей возможность подписать мирное соглашение на более выгодных условиях. Вместе с тем Байден не стал исключать, что Украине придётся отказаться от части своей территории.
В этих условиях The National Interest предлагает план из 15 пунктов по урегулированию российско-украинского конфликта. По мнению журнала, это наилучшие и наиболее реалистичные условия, на которые Украина может надеяться и которые, скорее всего, окажутся приемлемыми для обеих сторон. Подобного мирного соглашения можно достигнуть при посредничестве Франции, Германии, Италии, Турции и Израиля, и по его подписании стороны прекратят все боевые действия, а РФ выведет все свои вооружённые силы с украинской территории, за исключением Донбасса. Цель этого всеобъемлющего мирного предложения — окончательно урегулировать конфликт, а не отложить разрешение всех существующих разногласий между Россией и Украиной и гарантировать, что у РФ не будет мотивации возобновить боевые действия против Украины в будущем. В рамках этого предложения также рассматриваются некоторые вопросы безопасности как России, так и НАТО, что снизит риск конфронтации между Западом и Москвой в будущем.
Мирный план по урегулированию конфликта на Украине
Если Донбасс проголосует за независимость, Украина навсегда потеряет примерно 6,5% своей территории. Однако большая часть прибрежных территорий, которые Украина получит в результате мирного соглашения, компенсирует Киеву эту потерю. Учитывая, что Киев вряд ли может надеяться на возвращение этих земель силой, он мог бы многое выиграть от подобной договорённости. Эти переговоры также спасут жизни тысяч, если не десятков тысяч украинцев и избавят украинские города от дальнейшего разрушения.
Мирное соглашение также положит конец военно-морской блокаде РФ на Чёрном море и вернёт Украине возможность участвовать в международной торговле. При этом миллионы беженцев вернутся домой.
В интересах США подтолкнуть Россию и Украину к скорейшему заключению мирного соглашения, что поможет избежать потенциального обострения конфликта. Администрация Байдена могла добиться такого эффекта, предложив приостановить введение новых экономических санкций против России, переброску войск в Восточную Европу и отправку смертоносной военной помощи Украине в обмен на немедленное прекращение огня со стороны РФ и возобновление мирных переговоров.
Ослабление же санкционного режима после заключения мирного соглашения, вероятно, пойдёт на пользу американцам, учитывая, что переговоры приведут к значительному снижению цен на топливо, продовольствие и энергоносители.
На фоне роста украинских территориальных потерь, чем дольше администрация Байдена и её союзники по НАТО отказываются убеждать Украину заключить мирное соглашение с Россией, тем слабее будет позиция Киева на переговорах. «По всем этим причинам в национальных интересах США и Украины как можно скорее завершить работу над мирным соглашением и положить конец конфликту», — подытоживает The National Interest.
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