 

Компания HYUNDAI опубликовала первый тизер нового электрокара IONIQ 6

22.06.2022, 10:35, Разное
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Представители южнокорейского бренда Hyundai частично рассекретили новый электрокар под названием Ioniq 6.

Автомобиль получит ряд схожих деталей с ранее предложенным прототипом Prophecy, который впервые продемонстрировали публике в 2020 году. По официальному тизеру очевидно, что новинка обладает увеличенными колесными дисками и стильным дизайном кузова. Также предусмотрели новые фонари и пиксельную головную оптику.

Для нового электрокара применили ту же архитектуру, которая используется в актуальных версиях Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Эксперты предполагают, что модель получит версию с одним электродвигателем на 215 л.с, а также улучшенную модификацию с двумя электроагрегатами с отдачей 308 л.с.



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