 

Мнение: Война на Украине. Сводка 20.06.2022

21.06.2022, 3:10, Разное
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Война на Украине. Сводка 20.06.2022

1. Северодонецк.
Бои в промзоне вокруг завода «Азот». Основные силы противника фактически блокированы и не имеют полноценной возможности отступить. ВС РФ планомерно завершают оперативное окружение группировки. Отмечаются отдельные случаи сдачи в плен. На самом заводе по-прежнему удерживают заложников. Полностью зачищено Метелкино.

2. Золотое.
После занятия Чехирово и взлома обороны ВСУ у Тошковки, наши войска развернули наступление на Белую Гору и Мирную Долину.
Также ведутся бои в направлении Николаевки и Рай-Александровки. Группировка ВСУ в Горском и Золотом фактически находится в оперативном окружении. Единственная доступная дорога через Рай-Александровку полностью простреливается.

3. Соледар.
Тяжелые бои за Белогоровку и Берестовое. Дорога Артемовск—Лисичанск блокирована. В случае потери противником Николаевки, будет решен вопрос продвижения к Лисичанскому НПЗ.

4. Артемовск.
Бои в районе Семигорья и Вершины. Идут бои за Клиновое. Противник рассчитывает обороняться на линии Покровское—Клиновое—Зайцево. Развитие наступления с юго-востока сдерживает нерешенный вопрос с Углегорской ТЭС.

5. Славянск.
Бои в районе Богородичного, Долины, Краснополья, Пришиба и Татьяновки.

6. Изюм.
Бои у Большой Камышевахи и Курульки. Фланговая активность ВСУ успехов не имела. Противник ожидает наступления к трассе Барвенково—Славянск.

7. Харьков.
Противник отказался от попыток отбить Терновое и Рубежное и готовится к обороне Старого Салтова. Ожидаются бои за Великие Проходы, Цуповку и Дементьевку.
Анонсированное ранее наступление ВС РФ пока не началось.

8. Авдеевка.
Без существенных изменений. Бои у Каменки, Новобахмутовки и Нью-Йорка. Продвижения к Красногоровке пока нет. Усиливается контрбатарейная работа ВС РФ. Противник продолжает интенсивно обстреливать Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие населенные пункты.

9. Одесса.
Противник предпринял неудачную атаку на остров Змеинный, а также атаковал платформы «Черноморнефтегаза», уничтожив одну из них.
ВС РФ в течение дня наносили массированные удары в Одесской области по военной инфраструктуре. В ближайшие сутки ожидается продолжение.

10. Николаев.
Позиционные бои на криворожском направлении.
На Николаевском направлении без существенных изменений, отмечается переход под контроль ВС РФ поселка Правдино.

11. Марьинка, Запорожье, Угледар — без изменений.

https://t.me/boris_rozhin – цинк

Источник: Colonel Cassad



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