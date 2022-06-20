Мнение: Пиррова победа Макрона

На выборах во Франции партия Макрона победила, но проиграла.

Набрав простое большинство, она не смогла обеспечить большинство абсолютное (потеряно большое количество мест), ввиду чего не сможет самостоятельно сформировать правительство.2-е место заняла левая коалиция Меланшона. 3-е место – резко усилившаяся Ле Пен. 4-е республиканцы.

– коалиция Макрона получила 245 мест, а имела 345. Всего во французском парламенте 577 депутатов. Таким образом, провластный блок утратил 50%-е большинство и вынужден будет вступать с кем-то в коалицию.

– блок левых Меланшона получил 131 место (было 60)

– партия Ле Пен заняла 89 мест (было 8)

– республиканцы – 61 место (было 100)

Такой ситуации не было во Франции с 80х годов. Теперь, чтобы сформировать правительство (причем некоторые министры проиграли в своих округах), партии Макрона придется вступать в коалицию (скорее всего с республиканцами), а это сильно ограничивает возможности для маневра, не говоря уже о том, что сильные позиции левых и правых будут очень сильно сковывать возможности Макрона во внутренней политике.

Очевидно, что экономические последствия санкционной войны против РФ, в числе прочего, таки догнали Макрона. И если на стандартную "победу над Ле Пен во втором туре" его хватило, то на партийном фронте его ждала самая настоящая политеческая катастрофа, которую даже не скрывают. Премьер-министр заявила, что итоги выборов представляют опасность для Франции и что теперь партии Макрона придется искать "компромиссы с оппозицией".

Конгломерат французских левых под водительством Меланшиона наконец смог выйти из маргинеса, куда он попал в период разложения Социалистической партии при Олланде. Левые, хоть и в достаточно рыхлом состоянии, вернулись во французскую большую политику.

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