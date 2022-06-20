«Девушка-мюсли»: авантюрный стиль поколения Z, основанный на любви к природе и базовым предметам одежды

Экологичность, безотходность, любовь к природе, комфорт, удобство — вот приоритетные вещи для людей, родившихся между 1997 и 2012 годами. Эту молодежь называют поколением Z.

Их философия и мировоззрение находят свое отображение и в одежде. «Девушка-мюсли» – тренд, который импонирует юным модницам. Вот какие составляющие он в себя включает.

Просторная одежда

Девушки поколения Z обожают путешествия, поездки, с удовольствием исследуют окружающий мир. Поскольку они находятся в движении, им важно носить удобную одежду. Вот почему юные модницы так любят мешковатые наряды, просторные вещи свободного кроя. Им импонируют изделия оверсайз, которые не стесняют движений: начиная от комбинезонов и заканчивая льняными рубашками.

Капсульный гардероб

Юные модницы не считают правильным регулярно обновлять свой гардероб, пополняя шкаф новой одеждой. Они выступают за то, чтобы избегать перерасхода, избыточного потребления. Вот почему гардероб представительниц поколения Z в основном состоит из нескольких базовых вещей, которые можно комбинировать между собой. Например, для лета это джинсовые шорты, рубашки, платья и сарафаны, удобные босоножки.

Спортивный стиль

Для современной молодежи жизнь в движении — обязательное условие. Многие юные модницы откажутся от пассивного отдыха в гостинице в пользу активного отдыха в горах, например. Они с удовольствием отправляются в походы, поскольку очень любят наслаждаться природой, живописными пейзажами.

Это увлечение формирует определенный гардероб, суть которого — спортивный стиль, удобная одежда. Например, кроссовки или кеды с велосипедками и топом.

Функциональные аксессуары

Представительницы поколения Z отдают предпочтение не бесполезным, а функциональным аксессуарам. Например, головным уборам в виде шляп, бейсболок, которые защитят от солнца в зной. Юные модницы также обожают платки, банданы, ведь с такими вещами можно создавать эффектные прически.

Летом не обойтись без солнцезащитных очков, которые защитят глаза от ультрафиолета.

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Вещи из струящихся тканей

Легкость, воздушность — такие эпитеты в целом можно подобрать к летним образам представительниц поколения Z. Они обожают юбки и платья из струящихся тканей. Зачастую девушки отдают предпочтение изделиям длины миди. Им не слишком импонируют чересчур откровенные, а потому и провокационные образы.

Вещи из секонд-хенда или хендмейд

Юные модницы не брезгуют покупать подержанные вещи. Их вдохновляет самая идея вклада в экологию, борьбы с перерасходом. Вот почему девушек поколения Z нередко можно увидеть в секонд-хендах. Также они любят дарить новую жизнь своим же старым вещам, слегка обновляя дизайн.

Смесь стилей и многослойность

Юные модницы не думают, что придерживаться одного стиля — это правильно. По их мнению, это довольно скучно, поэтому они активно экспериментируют. Результатами их экспериментов нередко становятся многослойные образы. В одном луке юные модницы могут сочетать корсет со спортивным штанами, блузой, блейзером и пальто.

Вот почему у представительниц поколения Z получается авантюрный и весьма креативный стиль в одежде.