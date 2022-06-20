Как перестать быть жертвой – Личное мнение

«Не сдержался, и моя рука полетела», — именно так прокомментировал свой удар в голову невесты жених на узбекской свадьбе.



Фото: Соцсети

В поддержку девушки, в частности, и женщин, в целом, высказалась дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Процитирую:

Если вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество. Если же вы слышите: «женщина должна проигрывать мужчине», «сама виновата, что-то не то сказала», то именно это настоящая беда и катастрофа.

Именно поэтому нужно образование, которое раздвигает горизонт, делает женщин независимыми и сильными. Образование дает выбор, как ты проживешь свою жизнь.

На поверхности Саида права: образование должно равняться уверенности в себе, независимости, свободе. Но это — только в теории.

На практике ни образование, ни карьера, ни абсолютная финансовая независимости, ни богатые и влиятельные родители не гарантируют женщине отсутствие тумаков и оскорблений дома.

Ты либо допускаешь абьюз по отношению к себе, либо нет. Ты — либо жертва по мироощущению, либо нет. И тут — совершенно неважно, что ты окончила: МГУ или ПТУ.

Всё идёт из семьи.

Если в семье девочке привили чувство собственного достоинства, если родители не гасили в ней внутренний свет, если были взрослыми и не просто любящими, но ещё и знающими, как нужно воспитывать девочек людьми, а не инфантилами-невротиками, жертвами и тиранами, то никто эту девочку, когда та станет взрослой, ни оскорблять, ни унижать, ни бить не будет.

Она этого по отношению к себе просто не допустит. Уйдёт раньше: задолго до того, как первые признаки неуважения перерастут оплеуху. Больше скажу: первых признаков неуважения не будет. Будет один: он же первый и последний.

Я прекрасно понимаю: далеко не всем девочкам повезло родиться в семье, где в ней взрастили чувство собственного достоинства. Но это вовсе не значит, что вы никогда не можете сбросить с себя шкуру жертвы.

Сможете, если по-настоящему захотите.

Только вот делается это не через бесконечные психологические тренинги, проработки, медитации и ретриты с ахуяской и без, а исключительно усилием воли.

Это как с алкоголизмом. Можно десятилетиями пить и сдохнуть обоссаным под забором, а можно устать от пьянки и в одночасье решить: «С меня — хватит. Я больше не пью. Ни при каких обстоятельствах».

И усилием воли не пить.

Точно так же — с мировоззрением жертвы. В одночасье решила, что с тебя хватит, — и усилием воли придерживайся этого решения.

Будет трудно. Выход из роли жертвы — это выход из зоны комфорта, так как зона комфорта — не там, где тебе хорошо, а там, где тебе привычно.

Но раз закрыла за собой дверь в мир жертвы — не открывай её.

Только так.

Договорились? Сможете?

А что касается узбекского жениха, то на него завели уголовное дело за мелкое хулиганство, но по просьбе невесты разбирательства прекращены, как я собственно и предсказывала.

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