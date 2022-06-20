От простых кос до широкополых шляп. Какие прически не повредят мокрые после купания волосы

В отпуске мы выходим из своего бьюти-режима и практически перестаем ухаживать за волосами, понимая, что соленая морская вода может повредить хрупкие волосы. Но если вы будете придерживаться некоторых правил, в том числе тех, что касаются причесок, то сохраните свою шевелюру в хорошем виде до следующего полноценного ухода.

Шляпа

Нет ничего более прекрасного и стильного в пляжном образе, чем широкополая шляпа. Она и волосы защищает, и кожу от шеи до груди.

Бандана

Бывает, что край роста волос при малейшем изменении влажности начинает виться, даже если основная масса волос у вас прямая. Если беби-волоски вас не устраивают, скройте их за банданой.

Платок

Платок или шарф отлично защищает от солнечных лучей и поможет скрыть сухие кончики.

Рожки

Подойдет обладательницам густых длинных волос. Разделите волосы на прямой пробор, соберите два хвоста повыше и оберните каждую прядь вокруг резинки. Закрепите шпильками.

Классическая коса

Подойдет и гладким, и кудрявым волосам. Прелесть этой прически в том, что вы можете нанести любое питательное или лечебное средство и оставить на долгое время. Пока вы отдыхаете, средство будет работать.

Атласная резинка

Если предстоит жаркий день на пляже, волосы лучше собрать шелковой или атласной резинкой, поскольку этот материал оказывает более щадящее воздействие на хрупкие влажные волосы.

Балетный пучок

Прическа подходит обладательницам жестких волос, которые быстро намокают и становятся значительно тяжелее. Соберите их повыше и закрепите небольшим количеством лака, чтобы не растрепались.

Петля

Если вы все-таки намочили волосы, не спешите тереть их жестким полотенцем, просто соберите в привычный бублик и аккуратно заколите.

Банджи

Очень похожа на резинку, но менее тугая, поэтому вы легко сможете дать вашей челке немного свободы.