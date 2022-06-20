Поможет разнообразить прическу и добавит яркое пятно в любой образ: как этим летом модно завязать платок на голове

Вместо традиционной кепки можно создать эффектные летние образы с платком. Этот аксессуар освежит привычные луки. Плюс при его наличии даже самые банальные прически будут выглядеть более стильно. Вот несколько идей, как использовать платок на лето.

Оставить свободными концы

Самый простой способ — это зафиксировать волосы в хвост, обмотать платком и оставить концы свободными. Пусть они останутся свисающими вниз и миксуются с вашими локонами. Это хорошая идея для высокого конского хвоста.

Если делаете низкий хвост, тогда можете несколько раз обернуть локоны платком сзади, завязать пару узлов, чтобы укоротить кончики. После этого короткие концы будут не свисать, а забавно торчать в стороны.

Вы также можете собрать волосы в низкий пучок, этот пучок обернуть платком, зафиксировать резинкой для волос и оставить концы свободными.

Скрученная повязка

Суть заключается в том, чтобы скрутить платок в жгут, затем обернуть вокруг головы, завязав узлы спереди, на макушке. Кончики спрятать под ткань. Можно зафиксировать невидимками к волосам.

Или, если платок достаточно длинный, то достаточно пару раз обернуть его вокруг головы и завязать узел под волосами сзади. Вы также можете завязать пару узлов на макушке и спрятать концы под тканью.

Еще один способ — это обернуть платок вокруг головы так, чтобы концы были сверху. Затем между собой соединить, скрутив в петлю две части платков, после чего концы завести вниз, под волосы, и завязать узел.

Платок как бандана

Носить платок как бандану — это в первую очередь функционально. Ведь тогда он может выступать в качестве замены шляпы или бейсболки. Еще одно преимущество заключается в том, что, оборачивая платок по линии роста волос, можно замаскировать и скрыть не совсем чистые волосы. Ведь жирнеют обычно корни, в то время как кончики остаются чистыми.

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Сложите квадратный платок по диагонали так, чтобы получился треугольник. Концы завяжите на узел под волосами снизу.

Либо можно сделать вариант перевернутой банданы наподобие чалмы. Тогда платок, сложенный в треугольник, следует завязать на узел сверху, а кончики спрятать под тканью.

Полезные советы

Эксперты моды и красоты рекомендуют выбирать большой по размеру платок. Тогда будет возможность завязывать его разными способами, несколько раз оборачивать вокруг головы. Плюс красиво будут ниспадать вниз свободные концы.

Обратите внимание на ткань, из которой изготовлен аксессуар. Чтобы не было вреда волосам, покупайте изделия из натуральных материалов. В приоритете – атлас, шелк, хлопок.

Желательно как можно реже носить платок на распущенные волосы, чтобы лишний раз их не повреждать. Рекомендуется сначала заплетать локоны в косу, а уже потом фиксировать на голове аксессуар.

Если у вас скользкий платок, то вы можете фиксировать его на голове невидимками. Предварительно рекомендуется нанести на волосы сухой шампунь, чтобы увеличить трение.

Универсальный вариант — это квадратный платок. Он подходит для создания различных эффектных причесок. А вот прямоугольный больше пригоден для вплетения в косу.