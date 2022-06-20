Мнение: Навальный – жертва коммунизма

Навальный – жертва коммунизма

Алексей Навальный получил премию Фонда памяти жертв коммунизма. Этот мемориальный фонд, сообщает Википедия, есть американская некоммерческая организация антикоммунистического характера, образованная в 1993 году актом Конгресса США с целью «предоставления американцам образовательных сведений об идеологии, истории и наследии коммунизма».

Основателями фонда являются Збигнев Бжезинский, один из ведущих идеологов внешней политики США (в свое время) польского происхождения, и Лев Юджин Добрянски, американский историк, а по совместительству — украинский националист. Наши коллеги сообщают (https://t.me/c/1697885394/4298), что он также возглавлял американский антикоммунистический «Национальный комитет порабощенных наций» и руководил объединением бывших членов нацистской дивизии СС «Галичина» – «Украинским конгрессовым комитетом Америки».

Фонд, конечно, специализируется на других пациентах, но с Алексеем Навальным произошла беда — все ресурсы, которые можно было подключить в западной пропаганде для его освобождения и медийной раскачки россиян уже использовались. А как иначе оценивать присуждение российскому уголовнику из наших дней премию от Фонда памяти жертв коммунизма?

https://t.me/pezdicide/1614 – цинк

У коммунизма длинные руки. Видимо это коммунисты сначала заставили Навального заниматься мошенничеством, а затем посадили его за это в колонию.

А все потому, что до сих пор действует секретная директива Сталина еще 30х годов – беспощадно преследовать всех Навальных. Еще одно малоизвестное преступление сталинизма.

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