Декор, акцент и комфорт: как сшить чехол на декоративную подушку своими руками

Признайтесь, хотелось вам хоть раз услышать вздохи зависти от ваших подруг какому-нибудь предмету декора в доме? Наверняка. К сожалению, истинные дизайнерские вещи стоят довольно дорого, так что не каждая семья может их себе позволить. Но, как говорится, кто ищет выход, тот всегда его найдет, поэтому расчехляйте свою швейную машинку, будем шить декоративные чехлы на подушки.

Инструменты и материалы

Шитье чехлов относится к самым простым швейным экспериментам, поэтому много времени и сил не понадобится, даже если вы до этого видели швейную машинку только журнале мод. Руками чехлы на подушки шить не рекомендуется, потому что ежедневное использование очень быстро разорвет ручной шов. Поэтому только машинка. Инструменты и материалы приготовьте заранее, чтобы не отвлекаться от работы. Понадобится ваша диванная подушка для определения размеров чехла, плотный красивый материал, нитки (не обязательно в тон, все зависит от вашего видения прекрасного), линейка, ножницы, утюг, мелок или водный маркер. Если будете работать вечером, обеспечьте себе хороший свет. Приготовьте также набор булавок. Что касается замка, то здесь на ваше усмотрение. Любите замок, купите внутренний замочек и лапку для машинки. Можно обойтись пуговицами, кнопками и липучками.

Кроим ткань

Работаем на ровной поверхности. Перед тем как разгладить ткань, ее нужно простирать и полностью высушить, материал должен усесть, чтобы этого не произошло в процессе эксплуатации и не испортило подушку. Затем материал проглаживаем. Берем подушку, на которую шьем чехол, накладываем на разложенную и сложенную пополам лицевой стороной внутрь ткань. С помощью сантиметра отмеряем необходимое количество плюс 1.5 см на припуск с каждой стороны, чтобы швы были крепкими и не лопнули при первой же нагрузке. Не используйте канцелярский маркер, чтобы не оставлять на ткани, особенно светлой, неприятных пятен. Необходимы две детали. Одну сторону можно оставить цельной, если не планируется дополнительной обработки драпировкой. Ткань еще раз проглаживаем. Если вам трудно работать сразу с тканью, обязательно сделайте макет из картонки или плотной бумаги, затем просто приложите каждую часть на ткань, обведите и вырежьте. Накладывая бумагу на ткань, обязательно прихватите булавками в разных местах.

Вставляем замок

Перед нами лежат два куска ткани. Если для закрепки вы выбрали замок, самое время пришить его. Меняем в швейной машинке специальную лапку. Закрываем замочек, если он расстегнут и приметываем широкими стежками ручной иглой или швейными булавками к месту, где он будет располагаться. Классическое полонение – в центре, остальное – ваша фантазия и дизайнерский замысел. Прострочите одну сторону, затем поверните и, не обрывая строчки, прощайте другую сторону. Будьте внимательны, не перепутайте стороны ткани и замка, иначе он будет смотреться топорно.

Если вы выбрали пуговицы, то во время кроя ткани не забудьте маркером или мылом отметить точки, где будут располагаться пуговицы и отверстия для них. То же самое с крючками и кнопками.

Собираем подушку

Когда замок будет крепко пришит (кстати, не забывайте зафиксировать его края с обеих сторон), можно приступать к сшиванию декоративной подушки целиком. Делаем это с внутренней стороны, отступая от края 1-2 см. Перед началом возьмите линейку и отметьте маркером биссектрису из угла высотой 4 см. Проведите скошенную линию от одной стороны к другой. Это необходимо, чтобы углы выглядели слегка закругленными. Когда будете прокладывать строчку, шейте ее по маркеру, затем углы можно отрезать, опять же, отступив о шва сантиметр, чтобы не разошелся. Готово. Крепим нитку. Если у вас есть оверлок, отлично, обработайте им края, если нет, подойдет обычный зигзаг, который опционально встроен в коллекцию швов.

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На заметку

Если вы в шитье новичок, начинайте с ненаправленного принта выкройки, это облегчит вам пришивание молнии и не позволит “съехать”. Чтобы чехол, выполненный своими руками, смотрелся гармонично, делайте его немного большого размера, чем подушка, так вы сохраните форму самой подушки, ее внешний вид и оставите ее пухлой.

Про выбор застежек мы уже говорили выше, это важный пункт, поскольку с молнией управиться могут не все, это прямая потеря мотивации. Есть риск бросить начатое на половине. Оно вам надо? Прежде чем выворачивать готовое изделие внешней стороной наружу, проведите пальцем по шву по всему периметру, убедитесь, что он нигде не разошелся, нитки целы, нет зазоров и отверстий.

Прежде чем вывернуть чехол, обрежьте углы, лишняя ткань только добавляет ненужного объема. Если все-таки решите сохранить углы, во время выворачивания используйте какой-нибудь тупой предмет, чтобы выделить кончики полностью. И совет, который дают все опытные швеи: не волнуйтесь. Если вы делаете подобный проект первый раз, ошибки обязательно будут, но это не значит, что вы плохая мастерица. Ошибки – естественный процесс, главное – сделать правильные выводы и зафиксировать их в следующий раз.

Альтернативные варианты

Если у вас много дизайнерских идей, и вы имеете достаточный опыт в швейном деле, на декоративных подушках останавливаться не стоит. Попробуйте создать уникальное покрывало, плед для пикника или накидки на кресла.

Подушки можно оформить более сложным рисунком, помимо принта самой ткани. Используйте ленты для вышивания, бисер, декоративные кнопки, акриловые краски. Верхом мастерства будет аппликация из комплиментарных тканей и цветов. Для оформления можно позвать ребенка, который с радостью примет участие и потренирует мелкую моторику.