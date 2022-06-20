“Моя героиня получилась самой искренней и настоящей”: Янина Студилина поделилась впечатлениями от съемок в сериале “Сестры”

Блондинка модельной внешности заявляет, что занимается любимым делом, за которое получает неплохие гонорары. Если в начале кинокарьеры ей доставались эпизодические роли, то сейчас режиссеры доверяют Янине Студилиной главные. И она с ними отлично справляется. Новый сериал, в котором снялась эффектная красавица, уже вызвал интерес зрителей, внимательно следивших за хитросплетениями судьбы близких родственниц.

Три сестры и одна мачеха

Сериал, снятый режиссером Ильей Силаевым, – это рассказ о трех девушках, которые после смерти матери не общались друг с другом 10 лет. У каждой из сестер своя жизнь: одна ведет бизнес в столице, другая, уехавшая в Саратов, не очень счастлива в браке, а третья, обосновавшаяся в Ртищево, живет мечтами.

Внезапно родственницы узнают о смерти отца, оставившего им в наследство небольшой автосервис. По завещанию ни одна из сестер не имеет права ни продать бизнес, ни владеть им единолично: управлять предприятием и коллективом из 40 суровых мужчин можно только вместе.

Люди, ставшие за 10 лет чужими, должны вновь почувствовать, что они семья. Но наладить испорченные отношения не так-то просто… Им помогает мачеха – вдова их отца, которая не намного старше падчериц.

Сестер сыграли Лина Миримская, Анна Котова-Дерябина и Ангелина Стречина. А мачеху – Янина Студилина.

Сходство со знаменитым произведением классика

По словам режиссера, он не случайно сделал отсылку к знаменитой пьесе Чехова: даже имена главных героинь схожи. Илья Силаев хотел снять не только комедию, но и драматическую историю о судьбах трех сестер и их молодой мачехи, оставшейся без любимого супруга и денег.

«Наша история реалистична. У нас все, как в жизни: есть любовь, есть непростые семейные отношения. Это очень важные, серьезные вещи, поэтому назвать проект обычной комедией нельзя», – добавляет он. И говорит, что историю жизни женщин из разных социальных слоев будет интересно посмотреть всем. А еще он красиво обыгрывает тему феминизма в современном мире.

За внешним фасадом ироничной комедии, повествующей о судьбе 4 представительниц прекрасного пола, скрывается история о том, как принять себя и примириться с обстоятельствами, которые вносят в размеренную жизнь кардинальные изменения. Постоянно рефлексирующие сестры и мачеха преодолевают все препятствия. Объединившиеся женщины показывают свою силу и вдохновляют зрительниц на то, чтобы не бояться проблем, какими бы неразрешимыми они ни казались.

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Нестереотипная блондинка

В сериале Янина Студилина играет Лену – молодую мачеху трех сестер, делающую все, чтобы их помирить. Эффектная красотка, прожившая с богатым мужем, который на десяток лет ее старше, неожиданно остается совершенно одна.

По словам актрисы, такой роли у нее никогда не было. «Я играю нетипичную блондинку. Да, она всю жизнь была замужем за богатым человеком. Но она очень искренняя, делает ошибки, рискует и, главное, вновь влюбляется. Мне часто предлагают роли стервочек, а здесь я чистая и наивная. Интересный персонаж», – признается Янина, не ставшая заложницей одного образа.

Жизнь продолжается

Студилина с воодушевлением взялась за работу, когда прочитала сценарий. Она увидела, что ее героиня – живая, открытая женщина, много лет жившая по правилам, которые ей диктовали и общество, и социальные сети. Красивая блондинка смотрела на других жен олигархов и поступала так же. Но на самом деле ей было чуждо такое поведение.

Поэтому после смерти мужа она не только находит себя, свое признание, но и кардинально меняет окружение. Никогда не работавшей Лене придется трудиться и заняться саморазвитием. По признанию актрисы, поведение ее героини может стать мотивацией для других женщин, по воле случая оставшихся без средств к существованию. И они, возможно, поймут: жизнь продолжается.

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Когда актрису спрашивают, ощущает ли она себя и в жизни блондинкой, отвечает, что у нее светлая голова и, между прочим, красный диплом финансовой академии. И уверяет: вовсе не цвет волос определяет поведение человека. Она даже обижается, когда кто-то пытается рассказать ей анекдоты про недалеких блондинок.

Дружба на съемках и вне кадра

По сценарию у каждой из 4 героинь своя история. Постепенно женские судьбы переплетаются, а в конце сериала сестры и мачеха становятся одним целым.

В жизни Янины произошло нечто подобное. Съемки «Сестер» совпали с проектом Первого канала «Ледниковый период», в котором также участвовала Студилина. Актриса вспоминает, как она несколько месяцев жила в напряженном графике: днем она каталась на коньках, а ночью снималась в сериале.

«Мы так сильно сдружились с Линой, Анной и Ангелиной, что между нами никогда не было никакой конкуренции. Мы и в самом деле стали единым целым, что бывает крайне редко на съемках. У нас какая-то химия возникла. Понимание друг друга без слов. Девчонки по моему внешнему виду точно определяли, что творится на «Ледниковом периоде»: осталась наша пара или нет. Проект окончен, а мы до сих пор списываемся и даже ждем продолжения… Мы, как и зрители, надеемся на второй сезон», – рассказывает Студилина.

Продолжению быть

По словам создателей сериала, надежда на продолжение есть: недавно было принято решение снимать второй сезон «Сестер». Правда, в силу разных обстоятельств съемки начнутся не ранее осени 2022 года, и точная дата выпуска пока неизвестна.

Режиссер проекта обещает, что вторая часть будет не менее интересной. Комедия не потеряет своей живости, а юмор останется тонким и острым. Вновь будут раскрыты темы феминизма и семьи, а персонажи не станут делиться на хорошие и плохие.

Неизменным останется и главный посыл сериала – если взять ответственность за свою жизнь, то ее можно изменить.