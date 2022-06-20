Как стилизовать юбку миди, чтобы трендовая, но капризная длина не “обрезала” ноги: модные “фишки”

В текущем сезоне очень актуальными являются юбки миди-длины. Несмотря на трендовость, некоторые девушки опасаются подобных изделий: боятся, что юбка такой длины «украдет» рост и некрасиво разделит фигуру напополам.

Переживать точно не стоит. Следует лишь правильно сочетать подобные юбки и выбирать удачные модели. Рассматриваем несколько лайфхаков.

Фасон «рыбка»

Не только свадебные платья бывают подобных фасонов, но также и юбки, предназначенные для повседневного ношения. Выбирайте модель с пышными оборками внизу: они должны начинаться чуть выше колена и опускаться на несколько сантиметров ниже колена.

В качестве верха подойдет облегающая кофта наподобие блузы. В прохладную погоду можете набросить на плечи коротенький бомбер.

Обязательно дополните образ стильными и элегантными туфлями на каблуках и миниатюрной сумочкой. Увидите, что получится лук, достойный подиума.

Юбка-карандаш

Нужно учитывать тот факт, что фасон «рыбка» делает фигуру более женственной, привлекает внимание к бедрам. Если вы не хотите подчеркивать бедра, тогда остановитесь на классической юбке-карандаше. Данный фасон прямой, напоминает футляр. Чтобы изделие не выглядело старомодно, вы можете поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, вместо черной юбки надеть розовую.

Чтобы капризная длина не «обрезала» ноги, обязательно заправляйте кофту в юбку. Убедитесь в том, что юбка у вас с завышенной талией.

Асимметрия

Асимметричные изделия вытягивают силуэт, заставляя вас казаться выше. Обязательно рассмотрите модель юбки миди с запахом или с боковым разрезом. Во время ходьбы будет видна часть ноги выше колена, благодаря чему вы будете выглядеть стройной: юбка не украдет сантиметры роста.

Сочетайте асимметричные юбки с футболками, рубашками, заправленными в юбку.

Юбка-колокол

Очень простой фасон, но он тоже сегодня актуален. Если вам импонируют образы французских женщин, то возьмите на вооружение данную идею. Сочетайте юбку-колокол с блузой с запахом и туфлями на каблуках. Таким образом сможете подчеркнуть осиную талию и создать романтичный и очень женственный образ. Юбка-колокол – это удачный фасон, с помощью которого можно отвлечь внимание от широких бедер.

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Монохромный ансамбль

Мы кажемся стройнее, выше, статнее, когда надеваем одежду в одной цветовой гамме. Вы можете применить это правило по отношению к миди-юбке. Подберите верх и них одного цвета. Обратите внимание на модель юбки с разрезами по бокам: так и в плане ходьбы удобнее, и ноги будут казаться длиннее.

С корсетом

Оригинальное решение предлагают современные дизайнеры. Миди-юбки они совмещают вместе с корсетами. Иногда самого корсета нет, но юбка достигает длины почти до самого бюста, облегает талию. Оба варианта подходят для того, чтобы казаться выше.

Длины юбки может быть совершенно любой: до колен или почти до лодыжек. Это не столь важно, поскольку силуэт и так удлинен за счет очень высокой талии и корсета.

Плиссированная

Если нужно создать романтичный и воздушный образ на лето, обратите внимание на плиссированную юбку. Она прекрасно сочетается с туфлями или босоножками на каблуках, майкой или футболкой. Оптимальная длина – до колен или чуть ниже колен, буквально на пару сантиметров.

С вертикальными линиями

Обратите внимание на декор юбки. Чем больше там будет вертикальных линий, тем лучше. Например, это может быть вертикальный ряд пуговиц спереди. Или шнуровка сбоку или спереди. Также вертикальными линиями являются разрезы: симметричные по бокам или один спереди или сбоку.

Длина такой юбки может достигать середины икроножной мышцы. Подобное изделие можно сочетать не только с обувью на каблуках, но также и с кедами, и с кроссовками.