 

«Империя киберзла» – дополнение для Cyberpunk 2077 введёт в игру возродившийся СССР

20.06.2022, 14:32, Разное
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Для Cyberpunk 2077 готовится крупное дополнение, которое введёт в игру Советский Союз образца 2077 года.

Его релиз ожидается в следующему году или даже позже – в конце февраля 2022 года разработчики решили тотально переработать основной квест.

Cyberpunk 2077 введёт в игру возродившийся СССРИзначально сюжет должен был рассказывать про разборки корпоратов в Пасифике, а игроку хотели предоставить возможность пообщаться с высокопоставленными политиками НСША. В новой же его версии Ви (V) будет ездить по Найт-Сити и обезвреживать бомбы, заложенные советскими диверсантами.

В ходе обезвреживания главный герой встретит представителей СовОйла (SovOil) – мегакорпорации, отделившейся от СССР и занявшей всю Сибирь и Дальний Восток. Они предложат главному герою выгодную сделку: взамен за помощь в уничтожении Советского Союза он получит избавление от биочипа. Учёные СовОйла легко вылечат Ви: нужно будет лишь выпить простой советский… (далее неразборчиво).

СовОйл пошлёт Ви прямо в Москву, где он узнает про существование «киберзла», которое управляет всем СССР и которое ненавидит весь свободный корпоративный мир. Позже выяснится, что главный антагонист – это искусственный интеллект, появившийся в результате попыток продлить жизнь одного из российских правителей.

В концовке дополнения главный герой либо разрушит «империю киберзла» и принесёт свободу в множество стран, либо примкнёт к нему и поменяет имя на Зэт (Z).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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