 

Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия

20.06.2022, 14:30, Разное
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В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва. Средняя зарплата в Москве превысила 114 тысяч рублей, а стоимость потребительской корзины составила 27 744 рубля.

Индекс социального благополучия в России снизился по сравнению с первым кварталом 2021 года с 2,57 до 2,47 (минус 4%). Однако это существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, отметили в Фонде развития гражданского общества.

Москва регулярно оказывается в лидерах рейтингов по качеству жизни и уровню экономического развития. Столица занимает первое место в России по состоянию инвестиционного климата.

В 2022 году Организация Объединенных Наций (ООН) признала Москву лучшим мегаполисом по качеству жизни (здравоохранение, образование, культура, досуг, безопасность, технологии) и развитию социальной, жилищной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

В общем рейтинге российская столица вошла в тройку лучших процветающих мегаполисов мира вместе с Сингапуром и Торонто. Москва опередила Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.



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