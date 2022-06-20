 

Огромная фура парализовала трассу возле Сочи

20.06.2022, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недалеко от Сочи случилось серьезное ДТП с участием фуры. Водитель 16-метрового большегруза не справился с управлением и застрял на повороте на перевале, перекрыв движение автотранспорта.

Видео сняли очевидцы. На кадрах видно, что фура перегородила трассу. В результате ЧП на дороге образовалась огромная пробка. Никто не пострадал, пишет URA.RU.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.21 / Брюнетка или рыженькая: на какие оттенки стоит обратить внимание женщинам постарше

26.12.21 / Названы города с самым большим ростом цен на однушки

12.01.22 / Телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане

16.03.21 / Там, где ученые-климатологи видят опасность, Россия видит возможности

18.10.20 / Мнение: Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

16.12.21 / Продюсер Юлия Сумачева раскрыла тайны третьего сезона шоу «Маска»

19.08.21 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

04.01.22 / Мнение: Русский Штамм расправляет крылья

05.03.22 / Мнение: Зоркий Глаз

01.08.20 / Отчет госдепартамента США: Россия, Украина и Польша не выплатили компенсации евреям за Холокост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика