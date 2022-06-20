Огромная фура парализовала трассу возле Сочи
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Недалеко от Сочи случилось серьезное ДТП с участием фуры. Водитель 16-метрового большегруза не справился с управлением и застрял на повороте на перевале, перекрыв движение автотранспорта.
Видео сняли очевидцы. На кадрах видно, что фура перегородила трассу. В результате ЧП на дороге образовалась огромная пробка. Никто не пострадал, пишет URA.RU.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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