 

Das Erste – аномальная жара в Европе — прямое следствие глобального потепления

20.06.2022, 7:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аномальная жара в Германии набирает обороты, пишет Das Erste: ряд регионов страны сталкивается с опасностью лесных пожаров и нехваткой воды. По словам учёных, аномальная жара является прямым следствием глобального потепления, вызванного выбросами парниковых газов.


AP

Германия может столкнуться с ещё более высокой температурой воздуха, пишет Das Erste. В ряде городов ожидается температура до 38 градусов Цельсия.

Из-за продолжающейся жары и отсутствия дождей в нескольких регионах ФРГ действует высокая опасность лесных пожаров, отмечает издание. В районе между городами Потсдам и Виттенберг площадь пожаров составила около 100 гектаров: местные власти были вынуждены объявить эвакуацию из ряда посёлков, прилегавших к зоне стихийного бедствия. Кроме того, на фоне засухи в ряде районов гражданам запретили забирать воду из водоёмов для полива своих участков.

Как отмечает Das Erste, аномальная жара наблюдается не только в Германии, но и в других странах Европы. В частности, новые температурные рекорды были зафиксированы в нескольких частях Франции, Испании и Италии. По мнению учёных, аномальные волны жары напрямую связаны с глобальным потеплением. По словам сотрудника Всемирной метеорологической организации Кларе Нуллиса, эта тенденция будет только ухудшаться, если не снизить выбросы парниковых газов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.20 / “Ты так орешь на работе – как ты еще не охрип”: Резо Гигинеишвили поделился забавными видео с участием их с Надеждой Михалковой детей

29.03.22 / В интернете опубликовали видео с пытками российских военнопленных

08.06.22 / Санкции против России грозят стать для Запада «экономическим самострелом»

05.11.20 / Истории о детях, которые помнят свои прошлые жизни

01.09.21 / 1 сентября Боширов и Петров провели урок химии в классе сына Алексея Навального

10.09.20 / Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Елена Летучая и другие участники тура по Карелии

10.08.21 / Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю за изнасилование

21.07.20 / Скандалы: Просто денег нет

01.01.22 / Собянин назвал главные события в Москве за 2021 год

07.07.21 / Россия-Китай: газ в обмен на технологии, обманчивый товарооборот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика