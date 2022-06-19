Мнение: Из комментов



Картинки с ПМЭФ-22. Ответ “бизнес”, конечно же

…У РФ нет задачи “победить Украину”, у РФ с самого начала – задача ее ПРИСОЕДИНИТЬ. Поэтому не разрушают столицу, поэтому не пытаются уничтожать мосты, электростанции и т.д. Я уже писал – РФ от Украины нужно пушечное мясо, больше ничего. А для этого, как ни странно, пытаются как могут вести войну “щадяще” – на самой грани того, чтобы не вызвать совсем уж безудержный гнев собственных взбесившихся идиотов.

Дело, понятно, не в гуманизме – просто разрушенная Украина с озлобленным населением действительно станет тяжким грузом на РФ, и больше ничем.

А Вы фактически ратуете за то, что “ну подумаешь, вошли б в состав РФ, потом отдали б детей в российскую армию, сами б в нее пошли – и вперед, на Польшу и Венгрию в первых рядах…” Это было б именно так, сейчас в этом никаких сомнений.

то есть для украинцев, по сути, нет выбора “не воевать”. Если они не станут воевать с Россией – им придется воевать с Европой в составе РФ. Фактически, по большому счету, они сейчас воюют за то, чтобы предотвратить Третью мировую – которую (опять же нет сомнений) в РФ вполне готовы развязать. Но вот – споткнулись об Украину, на которую вообще никто не ставил.

Почему Зеленский не объявляет войну – тоже элементарно. Если Украина будет в состоянии войны с РФ – придется останавливать прокачку газа через территорию Украины. А это Украина позволить себе не может – она не может ссориться с Европой, без Европы у нее просто не будет ресурсов, сама-то Украина – давно фактический банкрот. Вот и всё.

..я на Арестовича не ссылался. И про “нам надо брать Ригу, Варшаву и Гданьск” я читал вовсе не у Арестовича, а у штатных путинских пропагандистов типа Мардана.

Но вы сами должны почувствовать, насколько уязвима Ваша позиция. Фактически она заключается в том, что “надо сдаться и надеяться, что все обойдется, ведь не может же Путин…” А Путин, как мы убедились, может всё. У него нет ограничений.

Да и рационально тут всё однозначно: путинская Россия – уже моральный банкрот, тут уже не то что Путин, а сам народ убедился, что он больше ничего не может, ни на что не способен. Только “культ Победы” ему внушил, что он “великий воен”. Самоубийственная экспансия – суть нынешней России. Больше ничего у нее за душой нет. Все надеются найти смысл собственного существования где-то вовне, почему-то считая, что внутри страны его точно не обнаружить.