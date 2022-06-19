 

Мнение: Сдох Бурбулис

19.06.2022, 18:55, Разное
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В Азербайджане сдох Бурбулис.
Земля стекловатой паскуде.

Источник: Colonel Cassad



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