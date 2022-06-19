 

Приключения сладких женщин в Италии – Личное мнение

19.06.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ксения Бородина почти оправилась от развода и отправилась после Турции в Италию с компаньонками.


Фото: Соцсети

Вот такую Италию я люблю, поначалу обрадованно прокомментировала Бородина живописные виды, а потом заявила:

«Первое, что ты делаешь в Италии — это идешь и покупаешь жрачку».

Оказалось, что итальянские официанты не так уж услужливы и предупредительны, как в России. Заказ пришлось долго ждать, а ещё ведь есть и проблемы с оплатой карточкой в этой вашей Европе.

Ну, действительно виды видами, а пожрать завсегда хочется. Если в ресторане не так накормили, что же делать, как не купить на ночной перекусик еды?

Однако вечером Ксению ждало ещё одно итальянское приключение.

Ну, как приключение? В номер на потолок налетели злые итальянские насекомые. Компаньонки бегали с мухобойками, пытаясь обеспечить госпоже Бородиной сладкий сон.

«Когда привыкаешь к сервису в Москве, потом в Европе тяжко», — патриотично заметила Ксения.

Вот подстава, подумает кто-то! Разве ж так можно? Женщины ели, женщины пили — им бы поспать сейчас, а тут на них налетели страшные насекомые!

А я так скажу: нечего, Ксюндель, расстраиваться! Мухи ошибаться не могут, а они, как известно, любят всё сладкое.

Если мухи вас облепили, если лезут и лезут, если в кровати даже от них не спрятаться под одеялом, то это означает, что вы — сладкие женщины. Милые, приятные, неимоверное красивые и хорошие.

Правда ведь?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03.22 / Мир должен объединиться перед лицом «нарушения Россией международного права»

16.01.21 / Сеть алкомаркетов «Бристоль» первой поддержала инициативу президента о скидках по значку ГТО

31.07.20 / Мнение: У русской истории нет этнических границ

25.04.22 / Собянин объявил о мерах поддержки бизнеса в Москве

20.05.21 / Скандалы: Лучшие друзья девушек…

05.03.21 / COVID-19: Нет возврата к нормальному. Звучит хорошо, правда?

21.10.21 / «Роскосмос» построит первый в мире орбитальный завод для сжигания космического мусора

30.05.21 / Челка и не только: 3 стрижки, мгновенно придающие объем тонким волосам

21.12.21 / Бельгийские дети получат на Х-дество набор для самостоятельной смены пола

16.06.22 / Мнение: По кругу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика