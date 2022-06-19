Приключения сладких женщин в Италии – Личное мнение

Ксения Бородина почти оправилась от развода и отправилась после Турции в Италию с компаньонками.



Фото: Соцсети

Вот такую Италию я люблю, поначалу обрадованно прокомментировала Бородина живописные виды, а потом заявила:

«Первое, что ты делаешь в Италии — это идешь и покупаешь жрачку».

Оказалось, что итальянские официанты не так уж услужливы и предупредительны, как в России. Заказ пришлось долго ждать, а ещё ведь есть и проблемы с оплатой карточкой в этой вашей Европе.

Ну, действительно виды видами, а пожрать завсегда хочется. Если в ресторане не так накормили, что же делать, как не купить на ночной перекусик еды?

Однако вечером Ксению ждало ещё одно итальянское приключение.

Ну, как приключение? В номер на потолок налетели злые итальянские насекомые. Компаньонки бегали с мухобойками, пытаясь обеспечить госпоже Бородиной сладкий сон.

«Когда привыкаешь к сервису в Москве, потом в Европе тяжко», — патриотично заметила Ксения.

Вот подстава, подумает кто-то! Разве ж так можно? Женщины ели, женщины пили — им бы поспать сейчас, а тут на них налетели страшные насекомые!

А я так скажу: нечего, Ксюндель, расстраиваться! Мухи ошибаться не могут, а они, как известно, любят всё сладкое.

Если мухи вас облепили, если лезут и лезут, если в кровати даже от них не спрятаться под одеялом, то это означает, что вы — сладкие женщины. Милые, приятные, неимоверное красивые и хорошие.

Правда ведь?

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