 

“Побирушка”: рыдающая над нищенской пенсией Семина терпит нужду

19.06.2022, 18:42, Разное
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В последнее время многие отечественные звезды жаловались на нищенские пенсии. Не обошла стороной эта проблема и Тамару Семину. Несмотря на это, женщина отказывается от прибавки за звание, так как считает это подачкой. Артистка отмечает, что от размера ее пенсии хочется рыдать со смеху. “Просто обхохочешься!”, – говорит она.

В свое время Тамара Семина была одной из самых популярных актрис СССР. Она всю себя отдала служению искусству, поэтому ей уж очень обидно от того, что на закате лет ей приходится испытывать нужду в средствах. По словам Семиной, артисты нищенствуют в принципе на протяжении жизни. Женщину возмущает тот факт, что депутаты в России получают сотни тысяч рублей, а ей, народной артистке, предлагают прибавку в тридцать тысяч рублей. “Я побирушка что ли?”, – сетует актриса.

Звезда Советского Союза в последнее время редко выходит из дома, лишь иногда она появляется на светских мероприятиях. По словам женщины, в последнее время она испытывает проблемы со здоровьем. Несмотря на редкие выходы в свет, поклонники продолжают узнавать актрису на улицах. Она отмечает, что очень рада вниманию фанатов.

Также Семина признается, что киноленты, в которых она блистала в свое время, положили на полку. Она вспоминает, что раньше ею восторгались, а сейчас все забыли. “Это не позор?”, – возмущается женщина.



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