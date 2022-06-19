 

Прощай, Билан, Пугачева и Лепс: на Украине запретили российскую музыку

19.06.2022, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение российской издательской продукции. Помимо этого, теперь в Незалежной невозможны выступления артистов – граждан РФ. Исключение может коснуться только тех, кто открыто осуждает спецоперацию.

Также российскую музыку теперь нельзя будет использовать в украинских медиа. Да и частное использование Аллы Пугачевой, Григория Лепса, Тимати, Димы Билана, Полины Гагариной и других замечательных артистов-россиян оказалось под угрозой. Согласно закону, публично слушать русскую музыку будет запрещено – то есть, выходит, теперь любого подростка могут привлечь к отвественности за хит Егора Крида из колонки?

Видимо, украинцам придется довольствоваться хитами соотечественников – один Макс Барских чего стоит! Правда, все хиты артиста на русском языке, а вот недавняя песня но мове с трудом набрала и сто тысяч прослушиваний. Ну что ж, как говорится, чем богаты.

Напомним, ранее на Украине решили создать Совет по декоммунизации и дерусификации. Планируется, что эти процессы будут проходить в стране цивилизованно, а значит, региональные власти будут согласовывать с организацией снос памятников русским и советским деятелям культуры и политики. Однако пока о цивилизованности можно только мечтать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.22 / Россия и автократия

20.11.21 / Верблюжье пальто и мокасины. Тренды зимы, которым француженки уже следуют

20.01.22 / Обвиненный в госизмене Порошенко назвал реальную причину уголовного преследования

24.01.22 / Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми фотографиями

06.06.21 / Объем и здоровье волос: какие вещества необходимы для роскошной шевелюры

07.06.21 / Как защитить листья персика от скручивания: 2 рецепта опрыскивания из чеснока и несколько советов

01.06.22 / Французов ждёт повышение цен на бензин после введения эмбарго на российскую нефть

10.08.21 / В поясе астероидов обнаружены гигантские скалы, которых там не должно быть

30.11.21 / Эксперты назвали признаки скорой «смерти» iPhone

09.06.22 / Первый тест-драйв премии “Внедорожник года 2022”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика