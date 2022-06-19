 

«Украли даже унитазы»: владелец элитного петербургского отеля пожаловался на гостей ПМЭФ

19.06.2022, 18:22, Разное
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Владелец одного из отелей, принимавших российских и иностранных гостей Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщил о пропаже из номеров многочисленных предметов интерьера и бытовой техники. Речь идёт о телевизорах, холодильниках, стиральных машинах и даже унитазах.

“Честно говоря, сказать, что я шокирован, ничего не сказать. С виду были такие приличные люди. На бейдже было написано, что иностранные инвесторы, по-русски говорили с акцентом”, – рассказал Владимир.

По его словам, он немного насторожился, когда увидел возле гостиницы грузовой автомобиль с номерами Краснодарского края, в который загружали какие-то большие коробки.

“Они сказали, что это звуковая аппаратура для одной из сессий ПМЭФ. У меня не было причин им не доверять”, – уточнил владелец гостиницы.

Владимир уже обратился в полицию. Там приняли заявление, но добавили, что большинство гостей форума уже покинули территорию РФ, поэтому шансы вернуть своё имущество у отельера небольшие. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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