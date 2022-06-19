 

Мечтающая пошалить втроем Бондарчук подсунула известной певице достоинство мужа: Видишь, красивые

19.06.2022, 17:15, Разное
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Пара не стесняется своих сексуальных желаний и открыто о них рассказывает. Накануне на ютуб-канале светской львицы появился выпуск, полностью посвященный интимной близости. Соведущим стал стилист Влад Лисовец, а в шоу также принял муж звезды.

По словам Светланы Бондарчук, в начале отношений их с будущим супругом невероятно тянуло друг к другу. И однажды из-за своей страсти знаменитость попала в неловкую ситуацию.

Она поделилась, что как-то раз у нее была важная съемка очень известной певицы для журнала. Все находились в студии, рядом стояла та самая звезда, ее директор, гримеры, и в этот момент Светлане Бондарчук пришло сообщение от Сергея Харченко. Как оказалось, он прислал ей видео, которое та решила посмотреть при всех.

В итоге журналистка подсунула под нос известной певице и ее команде достоинство мужа, которое заключалось в том, что он заботился об удовлетворении Светланы Бондарчук с самого начала отношений. Правда, к счастью, присылал видеоролики не со своим участием, а эротические фильмы высокого качества.

“Ощущение странное. Видишь, красивые люди… Я понимаю, пытаюсь выключить, это обыграть, что все нормально”, – вспоминает о неловкой ситуации знаменитость.

Также в эфире шоу Светлана Бондарчук и Сергей Харченко ответили на секс-опросник. Как оказалось, светская львица мечтает пошалить в постели втроем, причем с женщиной! Звезда будет не против, если к ней с мужем присоединится девушка, а вот на парня она все-таки не готова согласиться.



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