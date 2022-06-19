Для активации новых телефонов Samsung в России потребуется письменно осудить северокорейский режим

Компания Samsung объяснила новым владельцам своих смартфонов, как им активировать устройства, ввезённые в Россию путём параллельного импорта. Оказывается, что для этого необходимо подписать манифест об осуждении режима, правящего в КНДР.

За прошедшую неделю около десяти тысяч покупателей смартфонов не смогли активировать их с российскими сим-картами, потому что устройства были ввезены в страну без согласия правообладателя. Попытки перепрошить устройства в сервис-центрах оказались безуспешными. Однако компания предложила легальный путь решения проблемы. С 1 июля в сервисах Samsung появятся бланки манифестов, в обмен на подписание которых пользователи получат коды для активации «серых» изделий.

– Samsung присутствовал на российском рынке много лет, и было бы неудобно просто бросить наших лояльных пользователей. Мы готовы на уступки. Но мы просим об ответной любезности – отрекитесь от поддержки бесчеловечного режима Кимов, – сказал глава политотдела Samsung Electronics Ким Хён Шек.

В сети появились сканы документа, который нужно подписать. Он составлен на корейском и русском языках, в него нужно вписать свои полные данные, включая адрес и телефон. Подписей нужно поставить три – одну под корейским текстом, вторую под русским, третью – под разрешением на неограниченное использование персональных данных организацией 대한민국 국가정보원.

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