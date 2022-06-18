 

Мнение: Про ночь накануне Купалы

18.06.2022, 23:50, Разное
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Всем, кто купил курс, я предлагаю прочитать в оставшиеся дни “Сон в летнюю ночь” Шекспира.

Это не обязательно, я упомяну эту произведение только в первый день курса, без прочтения пьесы тоже все будет понятно.

Но вам самим может захотеться, и лучше сделать это заранее.

Наверняка вы примерно помните, что это за сказка, но вряд ли помните достаточно.

Чтобы было понятней, о чем я, намекну.

Начинается пьеса с того, что Тесей объявляет о предстоящей свадьбе с Ипполитой.

Тесей – тот самый герой, который свел с ума Ариадну, молодую царицу Крита, могущественного государства, которому Афины платили дань, и так вернул независимость Афинам. Грейвс намекает, что примерно то же самое, что с Ариадной, он проделал с ужасной колдуньей Медеей, женой своего отца, афинского царя Эгея, после чего Медея сбежала из Афин, а трон достался Тесею. Именно Тесей похитил Елену Прекрасную, ту самую троянскую Елену. На его счету много еще подобных легенд.

Что касается Ипполиты, это особенная история.

Ипполита – легендарная царица амазонок, воинственного, сильного, укрепленного и очень опасного племени, жившего где-то между Азовским морем (Меотийским озером греков) и Черным морем (Эвксинским), а может быть в Тавриде (в Крыму). Амазонки выиграли много войн и захватывали много земель.

Нам интересно то, что в пьесе Шекспира их гордая, непримиримая, свирепая царица, будучи побеждена Тесеем, не просто стала его пленницей, но и влюбилась в него каким-то удивительным образом.

Пьеса начинается с того, что Тесей заявляет, что добился любви Ипполиты мечом, а теперь хочет жениться на ней и сыграть пышную свадьбу. Ипполита вторит любимому.

Если этого не знать, можно не обратить внимание, кто там женится, ну царь и царь, мало ли.

А если понимать, кто женится, на ком и насколько это феноменально, становится понятно, насколько это не простая пьеса.

Ну и она действительно более, чем непростая.

Сюжет ее разворачивается в ночь накануне Ивана Купала, когда, по легендам, расцветал волшебный цветок папоротника, обладавший приворотным действием.

По старому стилю это 24 июня, то есть, начав проходить курс вечером 23-го июня, мы с вами попадем как раз на эту ночь. Дата была выбрана не случайно.

Картинка на странице продаж изображает персонажей с картины Блейка “Сон в летнюю ночь”.

Кто-нибудь помнит это произведение? Читали детям? Может быть смотрели в театре?

В любом случае предлагаю его перечитать за оставшуюся до курса неделю.

Источник: Эволюция



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