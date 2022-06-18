 

Мнение: Песня о Родине

18.06.2022, 22:35, Разное
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Владимир Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, оказывается, призвал крупный бизнес не наступать «на старые грабли» и инвестировать в России, потому что «дома надежнее».

Дословно: «Дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиардов долларов. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложений сил, непочатый край <…> Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной» (отсюда).

Это не выступление, а песня! Песня о Родине! Можно сказать, что песня о картинках в букваре, песня о песне, что мама пела, песня о скамье у ворот и о березке, что во поле, песня о запевке скворца и о том, чего у нас никому не отнять…

Зиявудин Магомедов, заранее поверил песне о Родине. И тоже думал, что «дома надежнее».

Каждый год платил 20–25 миллиардов рублей налогов….

Осуществил реконструкцию основной сцены Большого театра…

Строил нефтепроводы и федеральные трассы, стадионы и терминалы…

Награжден орденом Почета и орденом Дружбы….

Но уже четвертый год Зиявудин Магомедов находится в тюремной камере Лефортово.

Это потому что «дома надежнее» и «в тюрьме надежнее» – это практически одно и то же?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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