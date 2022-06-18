 

Мнение: Падение Байдена

18.06.2022, 22:05, Разное
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Пиарщики Байдена решили в ответ на нарастающую критику его недееспособности продемонстрировать его "бодрость".
В итоге, результат лишь усугубил данную критику.

И эти люди еще смеялись над Леонидом Ильичом.

PS. Также в США разгорается скандал с пленками какой-то бабы, которая записала откровения дочки Байдена о том, что она принимала ванны вместе с Байденом. Очевидно, что это грязное семейное белье вытаскивают под выборы.

Источник: Colonel Cassad



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