Мнение: Падение Байдена

Пиарщики Байдена решили в ответ на нарастающую критику его недееспособности продемонстрировать его "бодрость".

В итоге, результат лишь усугубил данную критику.

И эти люди еще смеялись над Леонидом Ильичом.

PS. Также в США разгорается скандал с пленками какой-то бабы, которая записала откровения дочки Байдена о том, что она принимала ванны вместе с Байденом. Очевидно, что это грязное семейное белье вытаскивают под выборы.

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