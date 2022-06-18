Жмущимся по углам Барановской и Лепсу нашли оправдание: Делают благое дело

Телеведущая и певец отправились поддержать бойцов, которые держат оборону Донецка. На нескольких кадрах артисты запечатлены с солдатами. Жмущихся по углам знаменитостей публика не оставила без внимания, тут же поползли слухи, что у пары точно роман – Юлию Барановскую и Григория Лепса “сводят” давно. Не помогла даже уважительная причина.

Бизнесмен Игорь Антонов нашел оправдание артистам, которых последнее время все чаще видят вместе. “Юлия Барановская и Григорий Лепс – люди с большим сердцем, которые не остались в стороне, которые действуют. Люди просто делают благое, большое дело, они поехали помогать жителям Донбасса, и всего лишь совместная фотография вызывают общественный резонанс, появляются слухи, люди начинают придумывать, додумывать”, – недоумевает предприниматель.

Как отметил Игорь Антонов, в современном мире люди, у которых есть своя аудитория, подвержены большой критике со стороны общественности. Он уверен, что люди ждут любой повод, чтобы обсудить артистов и блогеров.

“К сожалению, слухи могут появиться просто на основе фотографий, которые публикуются в соцсетях, и эти слухи могут быть ничем не обоснованы. И вот мы видим пример истории Юлии Барановской и Григория Лепса”, – говорит бизнесмен.

“Я бы рекомендовал не вешать ярлыки и не делать поспешных выводов, дать звездам жить своей личной и профессиональной жизнью, лучше поддерживать их, а не стараться дать какую-то “желтую” огласку”, – подчеркнул Антонов.

И не стоит верить всему, что показывают в соцсетях, так они фотографии могут нести совершенно другой посыл, а не тот, который люди могут додумать.