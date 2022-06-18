Маски сняты, вооружаемся помадой: тенденции макияжа губ на лето-2022

Долгое время нам приходилось носить медицинские маски. Но теперь они сняты, и пришло время вооружиться помадой. Новые тенденции красоты связаны со смелыми и яркими тонами. К нам возвращаются красочные тренды из 1990-х годов. В статье мы расскажем о модных идеях макияжа губ на лето 2022 года.

Сочные губы

Одним из трендов лета 2022 года станут сочные губы. Они выглядят блестящими и сияющими.

Как добиться такого эффекта? В качестве основы используйте цветную помаду любой текстуры. Нанесите ее на губы. Подождите несколько секунд, чтобы косметика высохла.

Теперь нанесите поверх помады прозрачный бесцветный блеск с помощью мягкой кисточки для губ. Это создаст эффект сочности и сияния.

Для лета идеально подойдут яркие помады. Красиво выглядят оттенки лилового, розового и красного цвета. Но если вам нравятся темные или пастельные тона, то их тоже можно использовать в качестве основы для сочного макияжа губ.

Румяные губы

Этот макияж выглядит естественно и изысканно. Для его создания вам не понадобятся помады. Он очень легко наносится с помощью кисточки и румян.

Вам нужно добиться эффекта слегка раскрасневшихся губ. Возьмите румяна естественного оттенка. Нанесите их на палец или кисточку и похлопайте по средней части губ. Вы можете даже немного выходить за пределы линии рта. Это создаст эффект градиента, который визуально увеличит губы.

В завершение макияжа нанесите эти же румяна на щеки. Это позволит вам создать мейкап в едином стиле.

Четкий контур

Эта тенденция красоты противоположна макияжу “румяные губы” с размытыми линиями. Она предполагает создание четкого контура линии рта.

Такой макияж идеально подойдет женщинам с нечеткими границами рта. Он поможет выделить и подчеркнуть губы.

Чтобы создать идеальный макияж такого типа, вам нужно четко прорисовать контур губ. Особое внимание следует уделить подчеркиванию “арки Купидона”. Так называется углубление в середине верхней губы. Вы можете нанести немного хайлайтера чуть выше этой зоны.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Для создания контура следует использовать классический контурный карандаш для губ. Но самые смелые модницы идут дальше и применяют с этой целью подводку для глаз, сочетая ее с темной помадой.

Эффект пухлости

Тенденции красоты 2022 года возвращают нас в прошлое. Они помогут молодым женщинам открыть для себя тренды 1990-х годов, которые снова окажутся в моде.

Одной из таких ретро-тенденций станет макияж с эффектом пухлых губ. Чтобы его создать, выберите карандаш такого оттенка, который соответствует вашему естественному цвету или немного темнее. С его помощью нарисуйте контур, который примерно на 1 мм выходит за пределы вашей линии рта. Растушуйте его по направлению вниз, а заетм нанесите помаду.

Этот макияж идеально подходит для тонких губ, он сделает их визуально пухлее.

Жемчужные тона

Жемчужные тона губ снова возвращаются в моду. Чтобы получить такой эффект, используйте помаду светлых или нюдовых оттенков. Нанесите их и дайте им подсохнуть.

Затем покройте среднюю часть губ жемчужным блеском, оставляя немного цвета по краям. Это создаст эффект контура и холодного сияния.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Интенсивные оттенки

Пастельные и нюдовые оттенки оставались на пике моды в течение последних нескольких месяцев. Сейчас к нам снова возвращаются яркие и красочные тенденции.

Среди модных цветов лета 2022 года – различные оттенки красного. Вы можете использовать для макияжа разные варианты этого цвета – от ярко-алого до оранжевого или кораллового.

Роскошно смотрятся и яркие оттенки розового. В тренде будут губы цвета арбуза, фуксии, малины или розы. Эти тона особенно уместны летом, так как они подчеркивают загорелую кожу.

Заключение

В этом году мода предлагает нам разнообразные виды летнего макияжа губ. У вас будет возможность выбрать вариант на свой вкус.