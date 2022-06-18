 

Первый отрезок эстонского забора на границе с Россией построили на год раньше срока

18.06.2022, 14:27, Разное
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Эстония преждевременно завершила строительство первого отрезка забора на границе с Россией, потому что сегодня особые времена: защита границ важнее, чем когда-либо. Благоприятные погодные условия также поспособствовали скорому завершению этого этапа строительства, который оказался на €1 млн. дешевле, пишет Radio Maryja.


AP

Строительство первого участка ограждения на границе между Эстонией и Россией протяженностью 23,5 км завершено. Участок стального ограждения с колючей проволокой был проложен от пограничного перехода между Эстонией, Латвией и Россией до пункта пропуска Лухамаа и должен  быть завершен к 2023 году, пишет Radio Maryja. 

Согласно словам представителя эстонской полиции и пограничной службы Эгерта Белицева, благоприятные погодные условия и правильное планирование позволили завершить первый этап на год раньше, чем планировалось.

«Мы живём во времена, когда защита границ важнее, чем когда-либо», — заявил он, приводя в пример миграционный кризис в на белорусско-литовской границе в прошлом году и ныняшнюю ситуацию на Украине. «На фоне всех происходящих событий нельзя не заметить, что именно охрана государственной границы это отправная точка для обеспечения безопасности остальной части Эстонии», — разъяснил Белицев.

Стоимость работ оказалась почти на €1 млн. ниже суммы в €20 млн., первоначально выделенной на эту цель. Ограждение на очередном участке эстонской границе уже находится на этапе строительства. 

Эстонско-российская граница имеет протяженность 294 км и частично проходит через Чудское озеро, пятое по величине озеро в Европе, длина которого составляет около 140 км, резюмирует Radio Maryja.



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