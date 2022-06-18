 

Motorola привезла в Европу смартфоны Moto G62 и G42

18.06.2022, 14:15, Разное
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Компания Motorola презентовала новые смартфоны Moto G62 и G42.

Обе модели относятся к бюджетному сегменту. В первом аппарате применили восьмиядерный процессор Snapdragon 480 Plus, а его цена достигает 250 евро. Во втором устройстве предусмотрели чипсет Snapdragon 680, а стоимость смартфона составит 210 евро. Аппараты получили 6,4 и 6,5-дюймовые экраны с высоким разрешением. G62 получил основную камеру с датчиком 50 мегапикселей, 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти.

В более простой версии устройства предусмотрели сдвоенную камеру с аналогичным датчиком, а также аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт. Остальные детали новинок пока засекречены.



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