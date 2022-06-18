Tecno Pova 3 появится в Индии 20 июня

В Сети опубликовали тизеры нового смартфона Tecno Pova 3, который официально представят 20 июня.

Преимуществом аппарата станет увеличенная автономность за счет батареи на 7000 мАч с быстрой зарядкой. Производитель пока не называет остальные параметры, однако ряд характеристик уже известен. Смартфон Tecno Pova 3 оснащается крупным 6,9-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и 6 гигабайтами оперативной памяти. Встроенная память достигает 128 гигабайт.

Новая модель получила быструю зарядку на 33 Вт. Также в смартфоне установили основную камеру с датчиком 50 мегапикселей и фронтальный модуль на 8 мегапикселей. Стоимость и остальные параметры будут озвучены в ближайшие дни.