 

Tecno Pova 3 появится в Индии 20 июня

18.06.2022, 14:15, Разное
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В Сети опубликовали тизеры нового смартфона Tecno Pova 3, который официально представят 20 июня.

Преимуществом аппарата станет увеличенная автономность за счет батареи на 7000 мАч с быстрой зарядкой. Производитель пока не называет остальные параметры, однако ряд характеристик уже известен. Смартфон Tecno Pova 3 оснащается крупным 6,9-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и 6 гигабайтами оперативной памяти. Встроенная память достигает 128 гигабайт.

Новая модель получила быструю зарядку на 33 Вт. Также в смартфоне  установили основную камеру с датчиком 50 мегапикселей и фронтальный модуль на 8 мегапикселей. Стоимость и остальные параметры будут озвучены в ближайшие дни.



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