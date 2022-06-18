На “Мерседесах” чиновников отключат ABS и подушки безопасности в знак солидарности с простыми россиянами

Автотранспортный комбинат Управления делами Президента России откажется от использования автомобильных систем, ставших недоступными для россиян. С понедельника на всех машинах комбината отключат антиблокировочную систему тормозов и подушки безопасности.

Согласно приказу, все автомобили, смена которых начинается в 8 утра 20 июня и позже, должны выходить на линию только после деактивации ABS и подушек безопасности. Провести эту процедуру должны механики автоколонн, перед выпуском машин они должны извлечь предохранители цепи систем безопасности и сдать их начальникам колонн. Руководство АТК считает, что пользоваться продвинутыми техническими решениями в столь сложный период некорректно.

– Правительство не должно отрываться от простого народа. Оно должно делить с ним тяготы и лишения санкций. Раз у народа теперь нет подушки безопасности, её не будет и у чиновников. Администрация чётко поставила нам, транспортникам, задачу быть с народом в трудную минуту, – сказал водитель гаража особого назначения Иван Хрусталёв.

Приказ о деактивации систем безопасности касается всех автомобилей Управделами президента, однако в нём сделано исключение для машин, обслуживающих ценных правительственных чиновников и членов их семей. В этих машинах останутся активными боковые подушки безопасности на задних сиденьях. Инициативу москвичей поддержали гаражи правительств регионов. Все их машины, кроме обслуживающих губернаторов, останутся без ABS.

Акция продлится до осенне-зимнего периода эксплуатации. Во время подготовки к нему работа всех систем безопасности будет восстановлена.

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