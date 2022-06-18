Токаев предложил исключить Россию из состава СНГ

Действующий председатель

Совета глав государств СНГ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в рамках

пресс-конференции для западных СМИ, аккредитованных на ПМЭФ, рассказал о

ближайших планах высшего органа Содружества независимых государств.

Лидер Казахстана

подчеркнул, что ключевой задачей возглавляемой им организации является не

допустить распространения сепаратистских движений на территориях других стран

Содружества, а также предотвращение любых территориальных и пограничных конфликтов.

«Наша цель – мирное

сосуществование и экономический рост. Мы должны дать ясно понять нашим западным

и особенно восточным партнёрам, что действия отдельных членов не являются

нормой для остальных стран-участниц. Решение непростое, но иногда, чтобы спасти

весь организм, требуется ампутировать его значительную часть».

Вопрос об исключении

России будет поставлен на голосование Совета глав государств СНГ в ближайшее

время. Освободившееся место может вновь занять Грузия.

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