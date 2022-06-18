Токаев предложил исключить Россию из состава СНГ
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Действующий председатель
Совета глав государств СНГ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в рамках
пресс-конференции для западных СМИ, аккредитованных на ПМЭФ, рассказал о
ближайших планах высшего органа Содружества независимых государств.
Лидер Казахстана
подчеркнул, что ключевой задачей возглавляемой им организации является не
допустить распространения сепаратистских движений на территориях других стран
Содружества, а также предотвращение любых территориальных и пограничных конфликтов.
«Наша цель – мирное
сосуществование и экономический рост. Мы должны дать ясно понять нашим западным
и особенно восточным партнёрам, что действия отдельных членов не являются
нормой для остальных стран-участниц. Решение непростое, но иногда, чтобы спасти
весь организм, требуется ампутировать его значительную часть».
Вопрос об исключении
России будет поставлен на голосование Совета глав государств СНГ в ближайшее
время. Освободившееся место может вновь занять Грузия.
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