Рудаков наращивает замов

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков решил увеличить число своих заместителей – с пяти до семи.

Сейчас у главы города пять заместителей: первый зам (вакансия свободна), зам по социальным вопросам, зам по безопасности, зам по экономике и финансам (вакансия свободна) и зам по архитектуре и градостроительству.

После «оптимизации» появятся еще две должности: заместителя главы по молодежной политике и развитию, который будет заниматься вопросами вновь создаваемого управления молодежной политики, отдела туризма и отдела ЗАГС, а также руководитель аппарата администрации. В его подчинении будут управление делами и вновь создаваемые управление по развитию местного самоуправления и организационно-контрольное управление.

Отметим, должность руководителя администрации (приравнена к заму) была в структуре городской власти, но в марте этого года ее сократили, по сути, просто убрав Романа Кагнера , который ее в то время занимал.

Кроме того, из управления экономического развития и инвестиций выделяется в отдельное структурное подразделение администрации отдел потребительского рынка.

На реализацию этих структурных преобразований из бюджета Рыбинска в 2022 году дополнительного финансирования не потребуется, утверждают чиновники.

Кроме того, недавно стало известно, что в администрации появился очередной «уполномоченный», на этот раз по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, некий Иван Дубино («варяг», который вероятно знаком с Дмитрием Рудаковым по работе в Санкт-Петербурге).