«Макдональдс» выплатит рекордный штраф за уклонение от налогов во Франции

Глобальная сеть фастфуд-ресторанов «Макдональдс» выплатит во Франции штраф в размере 1,2 миллиарда евро за уклонение от уплаты налогов, передаёт France 2. В компании заявили, что усвоили урок и активно сотрудничают с французскими налоговыми службами для согласования текущих и будущих налогов.

Французская налоговая служба привлекла к ответственности крупнейшую корпорацию фастфуда. «Макдональдсу» придётся выплатить штраф в размере более 1,2 миллиарда евро. Это рекордная сумма и победа сотрудников, которые подали жалобу.

МАТИАС БЮЗИ, представитель Всеобщей конфедерации труда (CGT) «Макдональдса» во Франции: Разумеется, мы рады этой новости, и сейчас речь пойдёт о нас, потому что «МакДак» получал прибыль за весь этот период. Мы попытаемся получить свои премии.

Спустя шесть лет расследования национальная налоговая прокуратура обнаружила систему оптимизации налогообложения. Рестораны и франшизы «Макдональдс» во Франции выплачивают роялти головной компании — суммы, которые затем переводят в Люксембург и Нидерланды. Такой способ помогает уменьшить их доход на территории Франции и выплачивать меньше налогов.

По мнению Эвы Жоли, адвоката истцов, это решение может распространяться на другие компании, кроме «Макдональдса».

ЭВА ЖОЛИ, адвокат истцов: Это предостережение, что они больше не смогут устанавливать трансфертные цены, которые искусственно занижают налоги во Франции или в других европейских странах. С этим покончено.

Сегодня «Макдональдс» согласился с таким гигантским штрафом, чтобы избежать процесса о своих налоговых махинациях под пристальным наблюдением СМИ. Корпорация заверила, что усвоила урок и думает над тем, чтобы изменить свой способ налогообложения.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ «МАКДОНАЛЬДСА» ВО ФРАНЦИИ: «Макдональдс» во Франции активно сотрудничает с налоговыми службами Франции, чтобы согласовать текущие и будущие налоги на роялти.

В настоящее время Франция занимает второе место среди крупнейших мировых рынков корпорации «Макдональдс».

Дата выхода в эфир 16 июня 2022 года.