 

Ненасытный Седоков – Личное мнение

17.06.2022, 16:48, Разное
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Прочитала откровения Анечки Седоковой об интимной жизни с мужем — молодым и красивым баскетболистом то ли Янисом, то ли Тимой. Не суть.


Фото: Соцсети

Суть — в том, что красавчик, по словам, рыженькой из «ВИА Гры», ненасытен.

Вот что заявила Анечка в беседе с Ляйсан Утяшевой:

Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну правда! Я иногда хочу поменьше.

Хотела было немного поржать над Аннушкой, но передумала. Чего ржать-то? Молодец, тётка!

Влюбилась в молодого и красивого, вцепилась в него мёртвой хваткой и предаётся плотским утехам себе на радость.

У Верунчика — коллеги Аннушки по «ВИА Гре» — пухлый и по виду ужасно занудный дедушка, а у нашей рыженькой — ля, какой!


Фото: Соцсети

Молодец, Седлокова! Живёшь полной жизнью: выбираешь покрасивее да помоложе и делаешь так, как нравится тебе.

Всем бы так. Вот правда.

Одобряю.

А вы не одобряете? Значит, завидуете.

Источник: Лена Миро



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