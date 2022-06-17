Ненасытный Седоков – Личное мнение
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Прочитала откровения Анечки Седоковой об интимной жизни с мужем — молодым и красивым баскетболистом то ли Янисом, то ли Тимой. Не суть.
Фото: Соцсети
Суть — в том, что красавчик, по словам, рыженькой из «ВИА Гры», ненасытен.
Вот что заявила Анечка в беседе с Ляйсан Утяшевой:
Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну правда! Я иногда хочу поменьше.
Хотела было немного поржать над Аннушкой, но передумала. Чего ржать-то? Молодец, тётка!
Влюбилась в молодого и красивого, вцепилась в него мёртвой хваткой и предаётся плотским утехам себе на радость.
У Верунчика — коллеги Аннушки по «ВИА Гре» — пухлый и по виду ужасно занудный дедушка, а у нашей рыженькой — ля, какой!
Фото: Соцсети
Молодец, Седлокова! Живёшь полной жизнью: выбираешь покрасивее да помоложе и делаешь так, как нравится тебе.
Всем бы так. Вот правда.
Одобряю.
А вы не одобряете? Значит, завидуете.
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Источник: Лена Миро
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