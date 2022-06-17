 

Новую круглогодичную фермерскую ярмарку открыли на Сокольническом Валу

17.06.2022, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве работает свыше 50 круглогодичных фермерских ярмарок. Это не просто продуктовые точки, а центры притяжения жителей. Здесь покупают еду, прогуливаются, проводят дегустацию и общаются за чашечкой кофе или чая. Привлекает посетителей и разнообразный дизайн павильонов.

Красивых современных ярмарок в Москве становится только больше. Так, на Сокольническом Валу, 40 открылась новая круглогодичная ярмарка. Здесь 14 торговых мест, каждое из которых оснащено оборудованием для комфортных прогулок и торговли в течение всего года.

“На ярмарке представлены частные хозяйства и крупные производители из Москвы, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Курской и Пензенской областей, а также из Краснодарского края и с Камчатки”, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Москвичи и гости столицы могут приобрести мясные деликатесы, рыбную продукцию, различные приправы и сухофрукты, свежий хлеб и кондитерские изделия, фрукты и овощи, фермерскую молочную продукцию, включая ремесленные сыры, термостатные йогурты и многое другое.

Посетителей ждут с 10:00 до 20:00 почти каждый день. Понедельник – санитарный день. В эти сутки ярмарка не работает.

На городских круглогодичных ярмарках продается свыше 15 тысяч килограммов различных товаров каждый день. Продавцам места для торговли предоставляют бесплатно. Ближайшую к дому ярмарку можно найти, перейдя на специальный раздел на официальном портале мэра Москвы – mos.ru.

Ранее сообщалось, что на севере столицы открылась ярмарка в стиле ампир после реконструкции. Она находится Хорошевском районе. Там представлены товары из 10 регионов России, а также из Армении и Казахстана. Работают 30 торговых площадок. Посетители могут купить конфеты, печенье, мед, мясо, рыбу, молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, соленья и многое другое. По словам Немерюка, эта площадка является одной из самых востребованных. Мол, там самый большой товарооборот. Его слова приводили “Дни.ру”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Мнение: Microsoft купила Activision Blizzard за 70 млрд. долларов

21.02.22 / Борьба медведей со снежной стихией попала на видео

07.12.21 / «Меняю квартиру на айфон»

26.05.21 / Обзор BMW X5 xDrive45e 2021 года: плагин Peachy-Keen

22.02.21 / У первого президента России обнаружен тайный сын

04.12.21 / «Мне трудно понять внутренний мир доносчиков»

12.01.22 / В Великобритании ученые предположили, что обычная простуда может защитить от COVID-19

13.09.21 / В Дагестане зарплата учителей будет зависеть от полученных школьниками оценок

10.03.22 / Не тренд, а классика. Вневременные образы, которые сейчас носят все

27.09.20 / Дмитрий Медведев назначен командующим Южного военного округа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика