Путешествие в мир моды: на предприятиях фэшн-индустрии пройдут бесплатные экскурсии

Обычно акция “День без турникетов” длится три дня. В этом году бесплатные экскурсии будут проводиться целую неделю, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники узнают много интересного о производстве одежды и обуви. Более того, экскурсанты смогут заняться шитьем и кастомизацией вещей.

Так, на предприятии по производству женской одежды им расскажут о том, как вещь проходит путь от эскиза до продажи в магазинах. На ювелирном производстве участники экскурсий узнают об отличиях настоящий золотых изделий от поддельных.

Подготовлены и мастер-классы. Профессиональные художники расскажут о работе с джинсовой тканью, научат смешивать оттенки, выводить контурные линии.

Организаторы одной из площадок подготовили для экскурсантов профнавигационный тур. Участники смогут посетить магазин тканей, фотостудию, студию печати, швейное производство и шоурум.

Любой желающий сможет присоединиться к круглому столу, посвященному современным трендам и их влиянию на индустрию моды. Мероприятие организуют в рамках экскурсии в профессиональный коворкинг для брендов.

Напомним, что Московскую неделю моды поддержали столичные культурные и развлекательные пространства – музеи, выставочные залы, библиотеки и сеть кинотеатров “Москино”. Они подготовили свои тематические программы.

Посетители площадок познакомятся с историей современного театрального костюма, узнают о тенденциях молодежных причесок и многое другое. Жителей и гостей столицы ждет более 60 мероприятий.