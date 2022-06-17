 

Дома в Туапсе подорожали на 84%

17.06.2022, 12:20, Разное
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За последние три года домовладения в курортных районах Краснодарского края продемонстрировали серьезный рост цен. Значительнее всего – сразу на 84% – подорожали дома в Туапсе, до 9,7 млн рублей.

Самые дорогие дома традиционно предлагаются в Сочи. Средняя цена дома здесь достигла 33,2 млн рублей, увеличившись на 38% за три года.

Второе место по ценам занимает Геленджик, где средняя стоимость дач и коттеджей выросла на 45% и достигла 22,4 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Анапа со средней ценой дома 12,2 млн рублей. Объекты здесь показали минимальный прирост в регионе за три года – на 20%.

В Новороссийске дома подорожали почти на 54%, до 10,1 млн рублей.

В среднем дачи и коттеджи на курортах Краснодарского края подорожали на 43%, до 17,5 млн рублей. Средняя цена «квадрата» сейчас составляет 102,9 тыс. рублей, площадь реализуемого домовладения – 170 кв. м.

Активный рост цен на дома, в частности, объясняется временным запретом на строительство высотных ЖК. При этом сильнее всего дорожают объекты в таких недооцененных локациях, как Туапсе.



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