Лечение волос протеинами: как понять, что уровень белка действительно мал, и можно ли восполнить его другими способами

Волосы – богатейшее украшение человека, и вполне естественно наше желание иметь настоящую копну здоровых волос. Для этого нужно регулярно прибегать не только к гигиеническим, но и косметическим процедурам, контролировать использование инструментов для укладки, делать массаж. Если волосы в критическом состоянии, важно делать протеиновые процедуры один раз в несколько недель.

Из чего состоит волос

Наши женщины безудержны в своем желании быть красивыми, поэтому прежде чем углубляться в тему белка, еще раз уточним, из чего состоит волос. Его основным компонентом является белок, именуемый кератином. Кератин в большом количестве содержится не только в волосах, но и ногтях и коже. Поэтому, чтобы добиться практически идеальной красоты волос, нужно дополнять косметологические процедуры белковосодержащими продуктами. Но об этом – ниже. А пока поговорим о протеиновом лечении волос.

Что такое лечение протеином

Красивые волосы – это эластичные, крепкие, блестящие. Потеря эластичности является прямым свидетельством необходимости лечить их протеином, который также защищает кончики волос от повреждений, укрепляют волосяные фолликулы. Большинство экспертов по волосам сходятся в едином мнении, что протеиновые процедуры полезны всем шевелюрам без исключения, но особенно необходимы сухим, пористым волосам. Такими они обычно становятся после регулярного окрашивания и химических завивок. Пористые волосы способны в несколько раз быстрее впитывать вредные вещества, ведь промежутков между чешуйками гораздо больше, влага утекает быстрее. Протеиновые процедуры проводят в салонах красоты, но продаются и наборы для домашнего применения. Они легки в использовании и более приемлемы по цене.

Как определить недостаток белка

Здоровыми волосы не могут быть без достаточного количества белка. Белки – это сложный набор аминокислот, из которых и состоит волос. Если этих цепочек недостаточно, волосы будут сухими, ломкими и жесткими. Проведите небольшой тактильный тест. Возьмите прядь волос с затылка, помните в руках, начиная с середины до кончиков. Чем хуже выглядят волосы, тем больше требуется протеина, чтобы восстановить внутреннюю систему поддержки. За состоянием волос нужно следить особенно тщательно после химической завивки, продолжительного отдыха в жарких странах или использования горячих средств для укладки. Ломкость волос должна стать первым сигналом к имеющимся проблемам, потому что дальше будет выпадение. Нормальным выпадением считается потеря от 50 до 100 волосинок ежедневно, если больше, срочно начните заниматься лечением волос.

Избыток белка

Существует и обратная проблема – избыток белка в организме. Да, такое бывает, не только недостаток считается проблемой. Избыток белка в волосах выражается через текстуру. Если вы заметили, что она изменилась за короткое время, если волосы стали жесткими и толстыми на ощупь, значит, в них слишком много протеина. Здесь тоже может быть повышенная ломкость и секущиеся кончики. Волосы трудно расчесываются, путаются, создавая порой колтуны. Избыток белка может случиться потому, что вы, однажды услышав о необходимости насыщать волосы аминокислотами, слишком увлеклись профессиональными продуктами, чаще всего увлажняющими.

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Как удалить излишки

Вы оценили состояние своих волос и нашли в них избыток белка? Не волнуйтесь, есть несколько вариантов решения проблемы. Одним из самых эффективных способов снижения концентрации аминокислот – вымыть волосы осветляющим шампунем, который разрывает белковые связи и вымывает их.

Еще один способ – нанесение на кожу головы эфирных масел, например лавандового и мяты перечной. Они хороши тем, что очищают кожу головы и помогают увеличивать приток крови, соответственно, и волосы будут расти быстрее, постепенно сменяя жесткую часть шевелюры.

Если вы давно не обновляли прическу, идите в салон и отрежьте концы, которые чаще всего подвергаются негативным факторам, они всегда повреждены больше всего. Удалите торчащие, поломанные, спутанные концы, и ваша прическа станет выглядеть более живо и презентабельно.

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Что делать после лечения

Итак, вы решили пролечить волосы протеиновой косметикой. А что делать дальше? Когда мы добавляем в волосы белок, да, мы укрепляем внутренние связи, делаем волосы сильнее, они становятся блестящими и увлажненными. Только такие локоны считаются здоровыми. Обязательно сохраняйте в них влагу, используйте кондиционер после каждого мытья головы. Наносите средство от середины волос к кончикам, уделяя последним внимание. Не смывайте раньше времени, не нарушайте технологию, иначе добиться результата будет почти невозможно и вы будете грешить на производителя.

Дополнительный уход

Есть и другие способы обеспечить волосы протеином помимо его прямого нанесения на волосы. Специалисты рекомендуют регулярно делать массаж головы с маслом сладкого миндаля, которое, как и сам орех, богато белком. Балуйте локоны ополаскивателем и бальзамом с миндальным молоком, не возбраняется использовать время от времени пару капель кокосового масла. Эти косметические средства на растительной основе со временем также могут наполнить волосы достаточным количеством белка без химических средств.

Вы также можете приготовить домашнее средство, белковую маску для волос на основе греческого йогурта, авокадо и яйца. Взбиваете в блендере и наносите массу на вымытые влажные волосы на час под теплый колпак. Смываете шампунем и наносите кондиционер.

Продукты питания

Нельзя обойти тему правильного питания в этом вопросе. Все-таки для роста волос организм берет ресурсы из питания, которое поступает. Наполните свой рацион шпинатом, куриными яйцами, рыбой, птицей, обязательно овощами и зеленью, чтобы дать организму необходимый запас питательных веществ, которые влияют не только на обновление и работу внутренних органов, но и общее состояние волос. Используйте протеиновые добавки, если нет противопоказаний, пусть врач подберет вам оптимальный набор дополнительных витаминов и минералов, которые не поступают из еды. Полноценно заботьтесь о себе, и волосы отблагодарят вас красотой, густотой и здоровьем.