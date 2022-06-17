Скандалы: На Маска подали в суд на $258 млрд из-за «создания криптопирамиды»

Истец посчитал, что она не имеет ценности, и требует компенсации из-за потери огромной суммы денег

Американец Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска и его компании SpaceX и Tesla, посчитав, что его обманули «финансовой пирамидой Dogecoin», — по его мнению, ответчики занимаются «рэкетом» с целью завышения цены этой криптовалюты, сообщает Bloomberg. «Ответчики ложно и обманчиво утверждают, что Dogecoin является законной инвестицией, когда она вообще не имеет никакой ценности», — приводит агентство заявление Джонсона в его жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена.

Истец требует возмещения ущерба в размере $86 млрд, тройной ущерб в размере $172 млрд, а также документ, который запретит Маску и его компаниям продвигать Dogecoin и объявит торговлю им азартной игрой. Джонсон намерен представлять потерявших деньги из-за торговли Dogecoin с апреля 2019 года.

По данным Bloomberg, цена Dogecoin на бирже 16 июня держалась на уровне $0,05, снизившись примерно на 67% в этом году. В мае прошлого года он достиг пика на отметке более $0,7, однако после начал снижаться.

В январе компания Tesla добавила возможность оплаты аксессуаров этой криптовалютой. До этого Маск говорил, что Dogecoin — более подходящая криптовалюта для платежей, чем биткоин. По его словам, транзакции в сети альткоина проходят быстрее и стоят дешевле, чем операции с первой криптовалютой.

Оригинал материала: “РБК”