Мнение: О скромном повелителе Вселенной, господине М***

Ну вот и свершилось! «Мы» — взяли верх. А вы и не заметили? Абсолютно зря. Зорче надо быть, зорче…

Короче говоря, со вчерашнего дня эта вот «картинка», заглавная — больше не мем! Так и пометьте в своих календарях.

Всеми чаемый и ожидаемый «тектонический сдвиг» произошёл… внезапно и незаметно. Слава Богу, что есть такие люди, как…

Глава «Газпрома» Алексей Милер заявил на Питерском «международном» экономическом форуме, что теперь именно #Россия будет определять контур нового мирового экономического устройства. Пришло «наше» время!

Тем самым он фактически анонсировал захват контроля над мировой финансовой системой. Как? А просто!

По словам господина М, современный мир является свидетелем развития двух систем – ресурсной системы и системы центробанков (резервной системы). Центробанки регулируют номинальную стоимость денег, процентные ставки и валютные курсы, — сообщил он в том числе заинтересованным слушателям из далёкого от этих понятий Афганистана. «Через эти номинальные инструменты банки управляют и контролируют спрос, но не контролируют предложение сырья», – заявил Алексей Миллер далее. И как раз сейчас, по его словам, в мире произошёл тектонический сдвиг. «Мировая финансовая система утратила контроль над потоками товаров и сама стала генератором мощнейшего инфляционного импульса. Таким образом, банковская game is over, поскольку спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. Акцент в товарно-денежных отношениях перешёл на сторону товара, а “наш товар – наши правила”», – подчеркнул глава «Газпрома». И решительно предупредил, что «это даёт России окно возможностей с точки зрения производства и распределения энергоресурсов для наиболее эффективного энергоснабжения». Из чего, по его мнению, прямо следует, что «контур нового экономического устройства будет определять #Россия».

Нет, технически это прекрасно. Рынок потребителя вмиг становится рынком продавца, и последний начинает диктовать «свои правила». После чего мир быстро прогибается. Великолепная схема, да?

Хотя… Постойте-постойте, арабы где-то полвека назад тоже думали примерно так же. Тогда, впрочем, на кону была #нефть, а не газ. Но «вводные» те же: сейчас мы перекроем им кран, и они — как миленькие приползут…

И хотя два подряд нефтяных шока стали тяжким испытанием для западных экономик, кто там из них рухнул? Кто перешёл в лагерь сторонников социализма? А вот «лучший друг арабского мира» #СССР с удовольствием воспользовался промашкой своих подопечных. И сам начал гнать «чёрное золото» на опустевший рынок Европы. Ему это, впрочем, не сильно-то помогло. Теперь, похоже, арабы поквитаются. Благо #технологии СПГ шагнули далеко вперёд, и в привязке к «трубе» нет настолько острой необходимости.

Мечтать, в общем, не вредно. Но в какую пропасть заведут подобные «мечты»?

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