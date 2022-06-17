 

“Инград” построит ЖК у стадиона “Октябрь”

17.06.2022, 11:02, Разное
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Застройщик «Инград» приобрел участок площадью три гектара на Живописной улице, рядом со стадионом «Октябрь». Стоимость сделки могла составить до 2 млрд рублей. Продавцом выступил экс-руководитель НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов.

По оценке экспертов, на данном участке можно возвести около 100 тыс. «квадратов» жилой недвижимости. Инвестиции в строительство составят порядка 14 млрд рублей, а выручка от реализации жилья – до 25 млрд рублей.

Земельный участок имеет статус природного объекта, что подразумевает ряд ограничений при его застройке. Например, столичные власти могут потребовать у застройщика озеленить какой-нибудь другой район в качестве компенсации за вырубленные деревья у стадиона.

Впрочем, в пользу девелопера играет отмена публичных слушаний в Москве. Это может значительно упростить согласование проекта жилого комплекса.

ГК «Инград» – крупный российский застройщик, портфель проектов которого составляет более 2,7 млн кв. м жилья. В настоящее время в стадии строительства находится более 900 тыс. кв. м. В первой половине 2021 года выручка компании составила 28,8 млрд рублей.



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