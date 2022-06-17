Аксессуары для волос на лето: простенькие тренды из прошлого, которые гарантируют стильный образ

Летом 2022 года в моду вернутся простенькие тренды из прошлого. Это аксессуары для волос, которые были на пике популярности около 20 лет тому назад. Они украсят вашу шевелюру и помогут создать стильный и привлекательный образ. В статье мы расскажем, какие аксессуары следует использовать этим летом для оформления своей прически.

Чем хороши аксессуары

Аксессуары не только украшают волосы, но и помогают замаскировать их недостатки. У каждой женщины бывают периоды, когда ее шевелюра выглядит не лучшим образом. Украшения отвлекут внимание от неидеального состояния прядей.

Если вы не успели вовремя вымыть голову, то аксессуары помогут скрыть жирные корни. Более того, они лучше держатся на немытых волосах. На идеально чистых прядях заколки, резинки и ободки будут скользить и сползать.

Далее мы расскажем о самых трендовых аксессуарах лета 2022 года. Они вам хорошо знакомы, так как когда-то уже были в моде.

Заколки-невидимки на затылке

Добавьте на затылок несколько заколок-невидимок. Они будут выглядеть необычно и стильно. Этот аксессуар не только украсит вашу шевелюру, но и поможет вам создать и закрепить любую прическу.

Чтобы создать образ с заколками-невидимками, вам не понадобится использовать лак и другие средства для фиксации прически. Летняя мода 2022 года допускает легкую небрежность.

Воздушные резинки и банты для волос

Этим летом в моду вернутся воздушные резинки для волос. Многие женщины помнят эти аксессуары из 1990-х годов. Их изготавливали из бархата и вельвета и часто украшали жемчужинками.

Этим летом будут популярны воздушные резинки из органзы. Это легкий материал более органично вписывается в жаркое время года.

Если вы любите носить высокий конский хвост, то украсьте его в основании большим шелковым бантом. Чтобы такая прическа хорошо держалась, нанесите на шевелюру фиксирующий спрей.

Заколки с декором

Заколки со стразами и другим декором помогут вам создать повседневный, но элегантный образ. Они освежают внешний вид и создают определенные акценты. На пике моды находятся изделия с декором “под жемчуг”.

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Очень модно выглядит прическа с заколкой, находящейся с одной стороны. Если вы хотите создать еще более эффектный образ, то расположите несколько аксессуаров рядом друг с другом.

Ленты и обручи

Если прическа кажется вам скучной, то добавьте к ней ленту или обруч для волос. Это освежит ваш внешний вид.

Будь то льняная повязка на голову или бархатная лента, которую вы плетете через голову, в обоих случаях вы получите привлекательный летний образ. При этом делайте ставку на нарядные аксессуары со сверкающими элементами.

Такие аксессуары облегчают уход за шевелюрой. Вам достаточно расчесать волосы, зафиксировать их небольшим количеством лака или спрея, а затем надеть ленту или обруч.

Заколки-“крабы”

Заколки-“крабы” разработаны в разных цветах и дизайнах. Они идеально подходят для укладки повседневной прически.

Если вы используете заколку-“краб”, то не фиксируйте волосы слишком жестко. Придайте шевелюре небольшую незавершенность и небрежность.

Заключение

Используйте летом яркие аксессуары для волос, которые вернулись к нам из прошлого. Они сделают эффектной и привлекательной даже самую простую и скромную прическу.