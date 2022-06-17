Дмитрий Рогозин анонсировал спецоперацию по сносу американского флага с Луны

Дмитрий Рогозин объявил, что Роскосмос даст «ультимативный» ответ на западные санкции против российской космической отрасли: теперь все доступные ей ресурсы будут направлены на снос американского флага, установленного на Луне в 1969 году.

– Закрепление любого небесного тела, в частности Луны, за одной страной прямо запрещается резолюцией ООН от 5 декабря 1979 года, – написал глава ведомства в Twitter. – В 1969 году действия наших партнёров считались логичными и допустимыми, но сейчас флаг США на Луне подлежит ликвидации. И точка, кстати.

На миссию по сносу флага Соединённых Штатов могут направить робота Фёдора – если удастся доставить его к нужному месту, он торжественно снимет полотнище и уничтожит его. На этом же месте впоследствии появятся флаги России, ДНР и ЛНР.

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