 

Министр обороны Польши – мы помогаем Киеву, чтобы не дать Кремлю «восстановить империю»

17.06.2022, 7:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С польской точки зрения независимость Украины автоматически гарантирует независимость Польши, поэтому её помощь носит постоянный и непрерывный характер, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, Варшава не хочет, чтобы в вопросе ситуации на Украине общественность успокоилась: это очень опасное явление, чреватое «восстановлением Российской империи в Европе».


AP

В среду в Брюсселе глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие во встрече министров обороны стран НАТО, в ходе которой обсуждались возможные формы поддержки Украины. По его словам, суть состоит в том, чтобы скоординировать действия, — поддержка, оказываемая Западом, должна соответствовать украинским ожиданиям. Тогда она будет иметь смысл, пишет Interia со ссылкой на заявление министра.

На пресс-конференции польский министр подчеркнул, что в переговорах участвовали не только представители стран НАТО, но и партнёры альянса, в том числе глава Министерства национальной обороны Украины Алексей Резников. «Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать Украину (…) С польской точки зрения, независимая Украина — это независимая Польша», — подчеркнул Блащак. 

«Наша цель состоит в том, чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией. Все мы понимаем, что если РФ завоюет Украину, то она не остановится, а пойдёт дальше, так как цель Кремля — восстановить империю», — разъяснил министр. 

Польский министр обратил внимание на то, что поддержка со стороны Варшавы в адрес Киева носит постоянный и непрерывный характер. По его словам, Варшава не может допустить, чтобы общественное мнение успокоилось в отношении ситуации на Украине, потому что это чревато восстановлением «российской империи». «Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому надо решительным образом противостоять этой агрессии. Отсюда и следует решительная, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — пояснил он.

На встрече министр призвал другие страны увеличить объём поддержки Украине, «Я скажу прямо, не все страны участвуют в соответствии со своими возможностями, потому что мы знаем и понимаем, каков потенциал отдельных стран», — подчеркнул он. 

Одновремнно он добавил, что Польша была, есть и будет активна, когда речь заходит о поддержке стран Североатлантического альянса, она развивает свой военный потенциал и готова всё больше участвовать в выполнении обязанностей, связанных с обеспечением безопасности стран НАТО.

«С каждым годом польская армия становится всё многочисленнее. С каждым годом Войско Польское оснащается современной техникой и современным вооружением (…) Это лучший способ, чтобы отпугнуть агрессора. Это лучший метод, чтобы дать сигнал Кремлю, что не стоит нападать на страны Североатлантического альянса», — резюмировал он. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Зуб мудрости России

28.01.22 / Мнение: Белоруссия поможет вернуть Украину в лоно славянства

25.04.22 / Расширение НАТО усилит зависимость равнодушной и расточительной Европы от США

03.10.20 / NASA отправит первую в истории BLM-экспедицию на Солнце

03.06.21 / Hyundai Creta превзойдет Maruti Swift и станет бестселлером в Индии в мае 2021 года

11.02.22 / Скандалы: Всегда готовы

01.03.21 / Минкульт Бурятии выиграл суд над группой BTS за плагиат образа хора мальчиков из Улан-Удэ

16.10.21 / В Петрозаводске наблюдали в небе НЛО

05.05.21 / Анна Плетнева: “Музыки в России сегодня просто нет”

14.10.20 / Скандалы: Алексей Хотин может ходить куда хочет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика