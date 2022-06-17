 

Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев открывает новую эпоху сотрудничества в ЕС

17.06.2022, 7:55, Разное
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Своим совместным визитом на Украину, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги продемонстрировали единство и возможность начала нового тройного сотрудничества в рамках ЕС, пишет Die Welt. При этом все три лидера заинтересованы в скорейшем завершении украинского кризиса, считает издание: их страны терпят слишком большой экономический урон от конфликта.


AP

Визит Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги на Украину стал историческим, поскольку впервые с момента выхода Великобритании из ЕС и ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, Франция, Германия и Италия выступили вместе, представив единую повестку, пишет Die Welt. По мнению издания, это может быть началом новой эпохи сотрудничества внутри ЕС.

В ходе совместной пресс-конференции Макрон, Шольц и Драги выступили за то, чтобы предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, пишет Die Welt. По словам Макрона, предоставление статуса кандидата будет сопровождаться составлением дорожной карты, а также учитывать ситуацию со странами Западных Балкан.

Как пишет издание, решение о предоставлении Украине статуса кандидата будет приниматься на саммите ЕС, который пройдёт в конце следующей недели. Отмечается, что для положительного решения нужен консенсус.

При этом за закрытыми дверями европейские лидеры, скорее всего, убеждали Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным, пишет Die Welt. Причина заключается в том, что экономический ущерб, наносимый Германии, Франции и Италии из-за украинского кризиса, становится всё труднее сдерживать. Экономический рост серьёзно просел, а инфляция достигает рекордных значений.

Кроме того, для каждого из европейских лидеров визит в Киев имел отдельное значение, отмечает Die Welt. В частности, Эммануэль Макрон хотел прояснить свою позицию в отношении украинского кризиса. Для Марио Драги участие во встрече имеет особое значение: он намерен изменить имидж Италии, которая в последние годы приобрела славу «просителя» в ЕС. При этом и Макрон, и Драги в первую очередь заинтересованы в скорейшем прекращении украинского конфликта, пишет издание. Ситуация в Италии становится всё более тяжёлой: на кону стоит стабильность внутри страны. Более того, проблемы Италии могут стать тяжёлым грузом для всего ЕС: огромный госдолг может иметь эффект бомбы замедленного действия. 



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