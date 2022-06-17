Украина – ООН: Информация для Совета по правам человека

Полный текст доклада Мишель Бачелет, верховного комиссара ООН по правам человека на 34-ой специальной сессии Совета по правам человека, посвященном ухудшению положения в области прав человека в Украине в условиях российской агрессии:

Уважаемый председатель, ваши превосходительства, коллеги и друзья, приветствую вас из Вены.

Благодарю вас за возможность представить Совету новую информацию о ситуации в области прав человека в Украине. Ранее я информировала Совет по правам человека и Совет Безопасности ООН 30 марта и 5 мая соответственно.

Мое Управление продолжает проверку сообщений о нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, многие из которых могут быть приравнены к военным преступлениям. Начиная с четвертого дня военного нападения Российской Федерации на Украину мое Управление ежедневно публикует обновленные данные по числу жертв среди мирных жителей. Мы неоднократно подчеркивали, что реальные цифры, скорее всего, намного выше, поскольку наши данные включают только те случаи, которые мы смогли подтвердить. Мои сотрудники не могут попасть туда, где ведутся интенсивные боевые действия, в том числе в Мариуполь, а также получить и подтвердить информацию о пострадавших в этих районах.

Основные причины гибели гражданских лиц, которые зафиксировали специалисты моего Управления в Украине, в целом не изменились с тех пор, как я в последний раз информировала Совет о ситуации в стране. Подавляющее большинство жертв связаны с применением в населенных районах оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелой артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов. По нашим данным, несмотря на то что такие действия происходят с обеих сторон конфликта, большинство жертв вызваны действиями российских военных и связанных с ними вооруженных групп.

Ваши превосходительства,

На прошлой неделе сотрудники Мониторинговой миссии в Украине посетили 14 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, которые до конца марта находились под контролем российских вооруженных сил. Местные жители рассказали им о том, как были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести их родные, соседи и друзья. Это была вторая поездка УВКПЧ по этим областям, и мне больно представить, сколько раз нужно будет приехать сюда, чтобы задокументировать хотя бы часть вопиющих нарушений прав человека, которые здесь произошли.

На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более тысячи тел мирных жителей. Среди них есть как погибшие в результате военных действий, так и предполагаемые жертвы внесудебных казней. Некоторые умерли из-за нагрузки на здоровье в условиях военных действий и отсутствия доступа к медицинской помощи. Они были вынуждены провести по несколько недель в подвалах, а при попытках уйти сталкивались с угрозами убийством и насилием со стороны российских солдат. Таким образом, эти люди подверглись серьезному риску в условиях боевых действий. В селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидностью, в подвале школы, в которой они развернули свой штаб. В подвале было очень тесно. На протяжении многих дней люди могли только сидеть, лежать было негде. В помещении не было туалета, воды и вентиляции. Десять пожилых людей умерли.

Шокируют масштабы незаконных убийств, в том числе предполагаемых внесудебных казней, в районах к северу от Киева. У нас есть данные о примерно 300 жертвах, но с появлением новых доказательств эта цифра будет расти. Во многих случаях убийства мирных жителей, по всей видимости, были намеренно совершены снайперами или солдатами. Людей убивали, когда они переходили улицу или выходили из убежища за едой и водой. Кто-то погиб, пытаясь уехать на своей машине. Российские солдаты убивали безоружных местных мужчин, поскольку подозревали их в поддержке украинских сил и рассматривали их как потенциальную угрозу. Некоторые из них перед смертью подверглись пыткам. В селе Катюжанка Киевской области российские солдаты расстреляли автомобиль, в котором семья вместе с 14-летней дочерью и дедушкой, подъезжала к своему дому. Родители погибли, а дочь получила два пулевых ранения.

На данный момент мы зарегистрировали сотни образовательных и медицинских учреждений, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий. По всей Украине в результате военных действий повреждено не менее 50 христианских, еврейских и мусульманских религиозных объектов. Более чем половине из них нанесен значительный ущерб, они не подлежат эксплуатации.

Ваши превосходительства,

С начала российского военного нападения город Мариуполь и его жители пережили невообразимые ужасы. Меня потрясли масштабы разрушений и многочисленные нарушения международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, которые, по сообщениям, были совершены в этом городе, в том числе нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры. Некогда процветающий город теперь полностью разрушен. Мы предполагаем, что в Мариуполе погибли тысячи мирных жителей. Истинные масштабы зверств и разрушений можно будет оценить только через какое-то время. Сейчас интенсивные боевые действия сосредоточены в промышленной зоне «Азовсталь». Большая часть жилых районов города занята российскими силами и связанными с ними вооруженными группами. Такая ситуация вызывает другие вопросы по поводу соблюдения прав человека, нежели те, которые возникают в районах активных боевых действий.

Я рада, что благодаря совместным усилиям МККК и ООН более 500 гражданских лиц, включая детей и пожилых людей, были успешно эвакуированы с металлургического завода «Азовсталь» и из других районов. Необходимо разрешить эвакуацию раненых и больных военных, которые не принимают участия в боевых действиях и нуждаются в медицинской помощи.

Ваши превосходительства,

Мое Управление также рассматривает сообщения о случаях сексуального насилия. На данный момент подтверждено около десяти таких случаев на территории страны. Я обеспокоена в связи с сообщениями о случаях сексуального насилия в районах Киевской области, которые находились под контролем российских вооруженных сил. Стало известно о нескольких случаях изнасилования и убийства жертв или их родственников. Жертвы таких преступлений, как правило, не готовы рассказывать о них из-за страха или стигмы. Большинство пострадавших составляют женщины и девочки; при этом появляются сообщения о жертвах среди мальчиков и мужчин.

– Сотрудники Миссии поговорили с людьми, которые разыскивают своих родных и друзей. Они задокументировали несколько случаев, когда российские военные задерживали гражданских лиц, в основном молодых мужчин, и отправляли их в Беларусь, а оттуда в места предварительного заключения на территории России. Всего, начиная с 24 февраля, мы задокументировали 204 случая насильственных исчезновений (169 мужчин, 34 женщины и 1 мальчик). Подавляющее большинство из них – со стороны российских военных и связанных с ними вооруженных групп. Среди пострадавших есть представители властей, журналисты, гражданские активисты, отставные военные и другие гражданские лица. По нашим данным, 38 человек были освобождены и смогли вернуться домой, а пять человек (четверо мужчин и одна женщина) были найдены мертвыми. По всей видимости, реальное число случаев насильственных исчезновений выше.

– Мы задокументировали десять случаев насильственного исчезновения лиц, считавшихся пророссийски настроенными, на контролируемой правительством территории, которые были совершены, предположительно, сотрудниками украинских правоохранительных органов. Как сообщается, семь человек были освобождены. Кроме того, мое Управление следит за делами задержанных в связи с конфликтом в районах, контролируемых правительством, которые вызывают вопросы по поводу справедливого судебного разбирательства.

Ваши превосходительства,

Единственный способ предотвратить дальнейшие нарушения – прекратить боевые действия. Это должно быть нашей главной целью. Но пока они продолжаются и до тех пор, пока они не будут остановлены, все стороны должны отдавать четкие приказы своим военным защищать гражданское население и лиц, вышедших из строя, а также проводить различие между гражданскими и военными объектами.

Командующие вооруженными силами должны объяснить своим подчиненным, что любой, кто будет признан причастным к таким нарушениям, предстанет перед судом и будет привлечен к ответственности.

Я призываю обе стороны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека и международным гуманитарным правом, расследовать все случаи нарушений и, самое главное, защищать всех мирных жителей, включая каждую женщину, каждого мужчину и каждого ребенка, а также лиц, вышедших из строя.

Это наша общечеловеческая обязанность.

Спасибо.