 

Легендарный плавучий ресторан покидает гавань Гонконга

17.06.2022, 6:34, Разное
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Легендарный плавучий ресторан Jumbo, который считался одной из лучших достопримечательностей Гонконга, покидает гавань, где простоял почти полвека. Как передаёт NTD, ресторан закрылся в 2020 году из-за пандемии. У компании-владельца не хватало средств на содержание огромного строения, желающего выкупить ресторан не нашлось, поэтому его решили отбуксировать в другую гавань, где место будет стоить дешевле.

Легендарный плавучий ресторан Jumbo покидает гавань в Гонконге, где простоял почти полвека. За это время он принял 30 миллионов гостей, включая таких знаменитостей, как британская королева Елизавета II и Том Круз.

Ресторан сделан в стиле китайского императорского дворца. Многие гонконгцы считали Jumbo одной из лучших достопримечательностей города.

ЖИТЕЛЬ ГОНКОНГА: Пик славы плавучего ресторана Jumbo пришёлся на 90-е годы. Здесь было много японских туристов, улицы были забиты припаркованными автомобилями, поскольку гости прибывали толпами.

ЖИТЕЛЬ ГОНКОНГА: Ресторан уплывает, и у людей возникает чувство потери. Причём не только у тех, кто живёт в этом районе, но и у всех жителей Гонконга.

Ресторан закрылся в 2020 году из-за пандемии. У компании-владельца не хватало средств на содержание огромного строения. Желающего выкупить ресторан не нашлось. Поэтому его решили отбуксировать в другую гавань, где место будет стоить дешевле.

При этом владелец не пишет о новом местоположении Jumbo. И говорит, что вновь открытым его увидят нескоро.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.



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